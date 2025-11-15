林俊憲下營後援會成立拚台南市長初選「會贏」 高大成：他準備好了

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨2026年台南市長初選登記截止，由立委陳亭妃、林俊憲對決，林俊憲今天成立下營後援會，黨內各級民代、社團組織、宮廟信眾以及在地支持者約千人到場相挺，營造出「初選會贏」的勝選氣勢。

「下營」與「會贏」有相同的台語聲韻，向來是台南選戰各陣營最重視的行政區。林俊憲後援會成立大會，在民進黨籍議員陳秋宏的聯合服務處前舉行，邀請馮玉麟退休校長擔任下營後援會長，今天也邀法醫高大成站台。

高大成指出，從林俊憲推出的政策就可以知道，他是已經準備好的人，包含孕婦施打RSV疫苗及老人施打帶狀皰疹疫苗，全面保護嬰兒及長輩健康，另外過去賴清德選舉中，林俊憲都是賴清德總統重要幹部，相信林俊憲是最能跟賴清德總統配合，讓林俊憲當選，台南才有更好的未來。

林俊憲提出下營「觀光、農業、交通」三大升級方向，觀光方面，主打宗教與糖業文化，整合上帝廟、糖業遺址與在地文史團隊，打造專屬旅遊路線；並爭取設置親子館與特色公園，吸引家庭客群、增加停留時間。農業方面，規劃產業專區、擴大招商，讓「下營四寶」等農特產品能在地加工，提高附加價值，同時由市府協助農友強化數位與國際行銷。交通方面，強調基礎建設須超前部署，他已向中央爭取4億元改善台84橋下道路，推動麻豆至下營新路網建設，並提升公車服務，強化觀光與產業發展的運輸能力。

今天立委賴惠員、議長邱莉莉，以及市議員李宗翰、沈家鳳、陳秋宏、蔡蘇秋金、黃麗招、蔡麗青、邱昭勝、朱正軒、沈震東、蔡筱薇、李宗霖、林依婷、郭鴻儀、鄭佳欣等均站台力挺，展現林俊憲是最能團結民進黨而且是黨內呼聲最高的候選人。

