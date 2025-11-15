宣布選彰化縣長 陳素月：黨內競爭激烈請鄉親支持

快訊

中央社／ 彰化縣15日電

民主進步黨籍立法委員陳素月今天舉辦參選彰化縣長記者會，陳素月表示，黨內競爭激烈，懇請鄉親於電話民調時支持她，未來若有機會執掌彰化縣，會務實積極推動現有重大工程。

2026年彰化縣長選舉，民進黨內有立委黃秀芳及陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富表態競逐，其中黃秀芳日前已成立競選辦公室，陳素月今天也宣布參選彰化縣長，前農業部長陳吉仲、前彰化縣長魏明谷、民進黨彰化縣議員劉珊伶等多名縣議員出席支持。

陳素月說，彰化是中部開發最早地區，如今面臨人口流失嚴重、平均薪資低、人口嚴重老化、產業發展遇瓶頸等問題，如何讓彰化擺脫困境，重新建立主體性，不再被稱「台中市的後花園」，是她一直思考的問題，未來若有機會執掌彰化縣，會務實積極推動現有工程。

陳素月表示，相關發展包含彰化市鐵路高架工程、台中捷運綠線延伸彰化市計畫、彰化東區都市計畫、彰化交流道都市計畫，先讓彰化基礎建設進步、加速；同時透過強化教育資源「留人育才」，更會完善產業及就業環境，並妥善運用資源讓幼童到長者受最好照顧。

黃秀芳團隊回應媒體詢問表示，黃秀芳持續依既定行程在全縣各地跑行程，爭取更多縣民支持；對於陳素月成立競辦，黃秀芳說，黨內有意參選者陸續成立辦公室，不管是「兄妹爬山或姊妹爬山，我們都是各自努力」，爭取縣民支持，最後一起團結打贏選戰。

