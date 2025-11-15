張善政表態爭取連任桃園市長 不在意綠營派誰

桃園南門市場日前大火，桃園市長張善政因第一時間未到場，網路再掀「桃園市長住新店」傳言。張善政昨正面回應，強調他上任後多數時間住在官邸，大火當下人也在官邸，未去現場是相信第一線消防專業能力，不想成為現場維安負擔，但「如果我該出現，就會出現」。

張善政昨備詢時也表態將爭取連任，他強調「能做到100分就做到100分」，綠營會派誰不是他在意的事。藍營議員詹江村力挺張，民進黨議員張曉昀也開玩笑說「市長你不要做太好，不然明年我們民進黨籍市長候選人就沒得表現」。綠營人選尚未定案，但多名政治人物如何志偉、王義川、黃世杰、彭啟明等都被點名。

開市一甲子的桃園南門市場大火，張善政未到場引發議論，網路上流傳「市長住新店」的傳聞。張善政昨在議會備詢表示，他知道網路流傳「桃園市長住新店」等訊息，他上任之後，多半住在桃園的官邸，除非隔天一早北部有重要會議行程，或受邀北上參加晚宴及慶祝活動，避免趕行程和體力負荷大，才會回新店休息。

「古代將軍帶兵衝陣奮勇殺敵，現代是在後方帷幄運籌。」張善政強調，南門市場大火當下人在官邸，由於非消防專業，去現場恐造成維安負擔，很多人以他擔任行政院長任內，第一時間赴台南震災會勘相比，當時他是行政院長身分去了解地方需要，這次火災他就是桃園市長，基於信任第一線消防專業，所以選擇不去。

2026桃園市長選戰民進黨人選尚未出爐，已有多人躍躍欲試。總統府祕書長何志偉有桃園信賴之友會支持，他曾說「有機會全力以赴」；立委王義川曾任桃園航空城公司董事長，與地方有淵源，也被看好。法務部次長黃世杰、環境部長彭啟明也被點名。張善政表示，他自己該做的就是落實政見，其他的不在意。