聽新聞
0:00 / 0:00

張善政表態爭取連任桃園市長 不在意綠營派誰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園南門市場大火再掀「桃園市長住新店」傳言，市長張善政昨天正面回應闢謠，強調上任後多住官邸。圖／聯合報系資料照片
桃園南門市場大火再掀「桃園市長住新店」傳言，市長張善政昨天正面回應闢謠，強調上任後多住官邸。圖／聯合報系資料照片

桃園南門市場日前大火，桃園市長張善政因第一時間未到場，網路再掀「桃園市長住新店」傳言。張善政昨正面回應，強調他上任後多數時間住在官邸，大火當下人也在官邸，未去現場是相信第一線消防專業能力，不想成為現場維安負擔，但「如果我該出現，就會出現」。

張善政昨備詢時也表態將爭取連任，他強調「能做到100分就做到100分」，綠營會派誰不是他在意的事。藍營議員詹江村力挺張，民進黨議員張曉昀也開玩笑說「市長你不要做太好，不然明年我們民進黨籍市長候選人就沒得表現」。綠營人選尚未定案，但多名政治人物如何志偉、王義川、黃世杰、彭啟明等都被點名。

開市一甲子的桃園南門市場大火，張善政未到場引發議論，網路上流傳「市長住新店」的傳聞。張善政昨在議會備詢表示，他知道網路流傳「桃園市長住新店」等訊息，他上任之後，多半住在桃園的官邸，除非隔天一早北部有重要會議行程，或受邀北上參加晚宴及慶祝活動，避免趕行程和體力負荷大，才會回新店休息。

「古代將軍帶兵衝陣奮勇殺敵，現代是在後方帷幄運籌。」張善政強調，南門市場大火當下人在官邸，由於非消防專業，去現場恐造成維安負擔，很多人以他擔任行政院長任內，第一時間赴台南震災會勘相比，當時他是行政院長身分去了解地方需要，這次火災他就是桃園市長，基於信任第一線消防專業，所以選擇不去。

2026桃園市長選戰民進黨人選尚未出爐，已有多人躍躍欲試。總統府祕書長何志偉有桃園信賴之友會支持，他曾說「有機會全力以赴」；立委王義川曾任桃園航空城公司董事長，與地方有淵源，也被看好。法務部次長黃世杰、環境部長彭啟明也被點名。張善政表示，他自己該做的就是落實政見，其他的不在意。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

王義川質疑輝達案圖利？李四川反問：全國都贊成 為什麼會圖利？

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

相關新聞

張善政表態爭取連任桃園市長 不在意綠營派誰

桃園南門市場日前大火，桃園市長張善政因第一時間未到場，網路再掀「桃園市長住新店」傳言。張善政昨正面回應，強調他上任後多數...

新聞眼／張善政罕見上前線消毒 為2026選戰鋪路？

2026地方選舉只剩1年又14天，桃園市長張善政爭取連任態度愈發明確，以往面對詢問多半笑答「容我保留」，昨天首度喊出「當...

執政縣市交棒初選 徐國勇：公平公正公開無私辦理

迎戰2026大選，民進黨嘉義縣、台南市、高雄市首長初選領表登記今天截止。民進黨秘書長徐國勇說，黨中央對初選作業過程，秉持...

民進黨台南市長初選 陳亭妃挺農漁民、林俊憲展開基層行腳

登記民進黨台南市長初選後，立委陳亭妃今天公布第二支競選影片，以「咱的根，咱的未來，永遠站鬥陣」為主題，展現她長年關心農漁...

民進黨下屆彰化縣議員提名24席 為縣長選舉「母雞帶小雞」布局

彰化縣下屆縣議會共有55席，民進黨占17席，民進黨彰化縣黨部通過下屆將提名24席，縣黨部主委楊富鈞說，此次提名是為了結合...

議員連環逼問台北市長選舉 蔣萬安不斷回這句…最後忍不住笑了

2026台北市長選舉，各界點兵點將。無黨籍北市議員徐立信今質詢，頻頻問市長蔣萬安有關民進黨人選，甚至點名沈伯洋、王世堅和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。