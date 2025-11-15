新聞眼／張善政罕見上前線消毒 為2026選戰鋪路？

2026地方選舉只剩1年又14天，桃園市長張善政爭取連任態度愈發明確，以往面對詢問多半笑答「容我保留」，昨天首度喊出「當然要啊」；面對網路調侃「市長住新店」，他罕見主動澄清辯護，被視為替2026選戰提前消毒。綠營人選雖未明朗，張團隊面臨重大建設與SRF爭議，仍須謹慎處理，以免成為選舉攻防戰場。

政治人物決策關乎地方未來發展，一舉一動都受關注，但往往「好事不出門、壞事傳千里」，稍有缺失或失當就容易被放大檢視，網友調侃也常成為難以擺脫的記號。

張善政曾自行開車視察水情，因為行前5個小時抿了一口紅酒，就被冠上「酒駕市長」，後來因回新店老家路上出車禍，就被揶揄「桃園市長住新店」；張雖然在意網路評論，但過往鮮少針對網路言論回應，昨天他在議會主動說明，讓外界嗅到為2026選舉先消毒的味道。

張善政拚連任，對手尚未出爐，但仍有挑戰要面對。桃園鐵路從高架改地下化，完工期程延宕，經費不斷墊高，整體進度僅33%，該工程計畫由中央執行，但地方負擔部分經費，付出卻看不到成果，民眾會關切。

SRF進駐桃園科技園區案，張善政為民眾健康把關，謹守程序正義，堅決不放行，3家業者已有1家賣地退場，另2家投入上億成本，恐不會輕易放棄，此案不僅中央、地方責任難釐清，未來可能走上國賠官司，若不謹慎處理，恐成為對手攻擊話柄。