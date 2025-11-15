聽新聞
後援會拱謝衣鳯選彰化縣長試水溫？謝仍未鬆口

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
臉書出現「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」社群，地方認為謝衣鳯已有參選念頭，藉此試水溫再做決定。圖／翻攝「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」臉書社團
彰化縣長布局升溫，臉書近日冒出「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」社團，短時間吸引逾2300名成員，引發外界揣測她是否試水溫。謝衣鳯否認社團與服務處有關，但成立時機敏感，仍讓地方高度關注。

據了解，後援社團成員橫跨政壇、社團、教育與黨務，外界推估可能是支持者自發，也不排除有人刻意操作；而謝衣鳯始終未鬆口是否參選，使選情更添變數。

藍營方面，前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，前副縣長、現任縣府參議柯呈枋表態參選，先後架設看板、勤跑基層，也強化網路經營，意在提前提升能見度。若國民黨採初選，早一步卡位勢必有助民調表現。

不過，藍營普遍認為最具競爭力者仍是謝衣鳯。她已連任兩屆立委，基層穩固；謝家深耕地方多年，胞弟謝典霖為現任議長，加上她具有政大經濟博士背景，是兼具專業與組織實力的藍營戰將。

但謝家的龐大家族力量也可能成阻力。一旦謝衣鳯宣布參選，恐被貼上「府會一家」標籤，引發反彈，成為她遲未表態的原因。但她曝光度近期明顯升高，被視為維持政治溫度、保留選項。

另一項訊號，是謝衣鳯續任國民黨彰化縣黨部主委。此次黨主席選舉，謝家支持郝龍斌鄭麗文勝選後仍力邀她續任，她同意留下。政壇認為，續任主委有助掌握地方組織與提名節奏，也讓謝衣鳯動向更添政治想像。

綠營部分，立委黃秀芳陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富都已登記，進入選對會面談程序；若無法整合，將以民調結果，供黨主席徵召提名參考。地方普遍認為，黃秀芳出線機率較高。

民眾黨不分區立委張啓楷原有意角逐彰化縣長，但最新評估傾向轉戰嘉義市長，使選戰焦點回到藍綠對決主軸。

