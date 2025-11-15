聽新聞
0:00 / 0:00
後援會拱謝衣鳯選彰化縣長試水溫？謝仍未鬆口
彰化縣長布局升溫，臉書近日冒出「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」社團，短時間吸引逾2300名成員，引發外界揣測她是否試水溫。謝衣鳯否認社團與服務處有關，但成立時機敏感，仍讓地方高度關注。
據了解，後援社團成員橫跨政壇、社團、教育與黨務，外界推估可能是支持者自發，也不排除有人刻意操作；而謝衣鳯始終未鬆口是否參選，使選情更添變數。
藍營方面，前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，前副縣長、現任縣府參議柯呈枋表態參選，先後架設看板、勤跑基層，也強化網路經營，意在提前提升能見度。若國民黨採初選，早一步卡位勢必有助民調表現。
不過，藍營普遍認為最具競爭力者仍是謝衣鳯。她已連任兩屆立委，基層穩固；謝家深耕地方多年，胞弟謝典霖為現任議長，加上她具有政大經濟博士背景，是兼具專業與組織實力的藍營戰將。
但謝家的龐大家族力量也可能成阻力。一旦謝衣鳯宣布參選，恐被貼上「府會一家」標籤，引發反彈，成為她遲未表態的原因。但她曝光度近期明顯升高，被視為維持政治溫度、保留選項。
另一項訊號，是謝衣鳯續任國民黨彰化縣黨部主委。此次黨主席選舉，謝家支持郝龍斌，鄭麗文勝選後仍力邀她續任，她同意留下。政壇認為，續任主委有助掌握地方組織與提名節奏，也讓謝衣鳯動向更添政治想像。
綠營部分，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富都已登記，進入選對會面談程序；若無法整合，將以民調結果，供黨主席徵召提名參考。地方普遍認為，黃秀芳出線機率較高。
民眾黨不分區立委張啓楷原有意角逐彰化縣長，但最新評估傾向轉戰嘉義市長，使選戰焦點回到藍綠對決主軸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言