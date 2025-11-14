執政縣市交棒初選 徐國勇：公平公正公開無私辦理

快訊

中央社／ 台北14日電
民進黨秘書長徐國勇。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
民進黨秘書長徐國勇。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

迎戰2026大選，民進黨嘉義縣、台南市、高雄市首長初選領表登記今天截止。民進黨秘書長徐國勇說，黨中央對初選作業過程，秉持公平、公開、公正、無私辦理。初選區競爭中，黨內不可互相攻詰，以君子之爭，最後全力支持出線提名者。

民進黨10日至14日辦理嘉義縣、台南市、高雄市3縣市領表登記，19日召開中常會（中執會授權）審查候選人資格等，24日到28日協調政見會事宜、12月16日協調截止，12月22日到2026年1月4日辦理政見會、1月12日至17日初選民調、1月21日中執會公布提名名單。

高雄市長部分，爭取民進黨內提名的有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑。台南市長部分，包括立委陳亭妃、林俊憲。嘉義縣長部分，有立委蔡易餘、嘉義縣議員黃榮利。

徐國勇下午受訪表示，黨中央對高雄台南嘉義初選區的初選作業過程，秉持公平、公開、公正、無私辦理，對徵召區的提名作業亦是如此。初選區競爭中，黨內不可互相攻詰，以君子之爭，最後全力支持出線提名者。徵召區亦是如此，請黨內及支持者全力相挺被徵召者，一起努力，贏得2026地方大選。

民進黨發言人戴瑋姍指出，目前有意參加初選的黨內人士，都已經展開相關活動。在初選競爭過程中，民眾會用最嚴格的標準，放大檢視參選人和團隊的言行，是否符合民主法治精神，以及未來身為地方首長該有的表現。

她對爭取提名的黨員提出3點提醒，第一，要扛起民進黨的招牌，嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害民進黨形象、違背人民期待的行為。

第二，台灣現在的民主選舉，是許多前輩不畏犧牲、爭取而來，競逐提名者應該遵守民主法治規範。所有擬參選人不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。

第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策來獲得支持。

民進黨 徐國勇
