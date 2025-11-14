民進黨台南市長初選 陳亭妃挺農漁民、林俊憲展開基層行腳

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
陳亭妃公布第二支競選影片，讓漁民、農民最信任的市長候選人。圖／陳亭妃提供
陳亭妃公布第二支競選影片，讓漁民、農民最信任的市長候選人。圖／陳亭妃提供

登記民進黨台南市長初選後，立委陳亭妃今天公布第二支競選影片，以「咱的根，咱的未來，永遠站鬥陣」為主題，展現她長年關心農漁民、深耕基層的真實行動；林俊憲盼將展開基層行腳，力拚初選出線。

陳亭妃表示，每到颱風來臨，她就特別擔心。常常最讓她心疼的畫面，是滿地的落果、受損的魚塭。災損發生後，很多辛苦的農民、漁民不知道該怎麼申請補助，或是手邊資料不齊全。「靠天吃飯真的很辛苦，姊姊市長要做的，就是讓這些人有依靠，讓他們知道，有人會站在他們身邊。」

她指出，氣候變遷讓農漁民面臨越來越多挑戰，颱風、豪雨、乾旱都可能讓辛苦一整年的成果毀於一旦。無論寒害、旱災還是豪雨，只要農漁民有難，她一定第一時間進入災區、協助申請補助、要求中央盡快啟動救助機制，「因為我知道，農民、漁民沒辦法等，政府應該是他們的靠山，不是讓他們自己扛。」

陳亭妃強調，這支影片不是文宣，而是真實記錄她20多年來在地方與鄉親站在一起的故事。「我是台南女兒，更是一個知道土地辛苦的人。未來若有機會帶領台南，我一定會建置農漁災損申報sop，以及建構完整冷鏈系統，讓農漁民安心，讓他們感到驕傲。」

林俊憲將展開基層行腳，後續下營、西港、鹽埕等地的後援會在地方黨籍議員、立委與支持者的串連下，近期也將陸續成立。林俊憲表示，台南的治理需要團隊一起努力，而能與長期在第一線服務市民的同志們並肩合作，是推動城市進步最堅實的基礎，也是他持續前行的動力。

他也強調，市民的支持是靠行動與政策一步步爭取而來。因此，他將以更扎實、也更真誠的基層行腳作為第二波選戰起點，從市民的日常生活出發，以最務實的政見、最接地氣的行動，向市民呈現一個更進步、福利更好、更有希望的台南藍圖。

林俊憲表示，市民的生活在哪裡，我的政策就應該從哪裡出發，走進市民最平常、最真實的日常裡。不只走市場，也會走進清晨運動的公園、長輩聚集的關懷據點，要把真正需要改善的地方找出來。「市民的困難，我一定要想辦法解決，我想做的，就是把大家的心聲帶回去，傾聽大家的需求，讓政策更符合台南的需要。」

林俊憲將展開基層行腳。圖／林俊憲提供
林俊憲將展開基層行腳。圖／林俊憲提供

林俊憲 陳亭妃 民進黨 台南
