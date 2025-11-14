快訊

民進黨下屆彰化縣議員提名24席 為縣長選舉「母雞帶小雞」布局

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
彰化縣下屆縣議會共有55席，民進黨占17席，民進黨彰化縣黨部通過下屆將提名24席，是為了結合縣長選舉，發揮「母雞帶小雞，小雞拱母雞」精神，達到相互拉抬的效果。圖／民進黨彰化縣黨部提供
彰化縣下屆縣議會共有55席，民進黨占17席，民進黨彰化縣黨部通過下屆將提名24席，縣黨部主委楊富鈞說，此次提名是為了結合縣長選舉，發揮「母雞帶小雞，小雞拱母雞」布局，達到相互拉抬的效果；至於登記參選超過預定提名名額，將辦初選民調決定。

彰化縣議會目前有54席議員，下屆將增加山地原住民1席，達到55席，其中因人口減少，第一選區（彰化區）從13席減少一席為12席，第四選區（員林區）因人口增加，從7席增加為8席，其餘各選區不變。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，縣黨部執委會依各選區現況討論，昨天通過下屆縣議員提名，共提名24席。

各選區提名席次如下： 第一選區（彰化區應選12席，民進黨現有5席）仍維持提名5席（含1席女性）；第二選區（鹿港區應選7席，民進黨2席）將提名3席；第三選區（和美區，應選6席，民進黨現有3席）仍提名3席；第四選區（員林區，應選8席，民進黨現有1席）將提名3席。

第五選區（溪湖區，應選5席，民進黨現有1席）將提名2席；第六選區（田中區，應選4席，民進黨現有2 席）將提名2席；第七選區（北斗區，應選5席，民進黨現有1席）將提名2席；第八選區（二林區，應選5席，民進黨現有2席） 將提名2席；第九選區（平地原住民應選1席）及 第十選區（山地原住民應選1席），均提名1席。

其中競爭最激烈的第一選區彰化區，總席次從13席減為12席，民進黨現有5席，另有芬園鄉長林世明及彰化市民代表周平也將投入，將有一番廝殺；第三選區和美區提名3席及第六選區田中區提名2席，均占該選區應選的一半，預期會有慘烈競爭。 　

至於，民眾黨部分已確定提名2人，分別是一選區的現任議員吳韋達，及四選區的現任議員張雪如；國民黨則仍未啟動相關提名作業。

民進黨 議員 彰化 民調
