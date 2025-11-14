議員連環逼問台北市長選舉 蔣萬安不斷回這句…最後忍不住笑了

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員徐立信今天頻頻問市長蔣萬安有關民進黨台北市長參選人選誰最強，蔣萬安回應到笑出來，三度強調「沒有在想選舉。」記者林佳彣／攝影
民進黨北市議員徐立信今天頻頻問市長蔣萬安有關民進黨台北市長參選人選誰最強，蔣萬安回應到笑出來，三度強調「沒有在想選舉。」記者林佳彣／攝影

2026台北市長選舉，各界點兵點將。民進黨北市議員徐立信今質詢，頻頻問市長蔣萬安有關民進黨人選，甚至點名沈伯洋、王世堅和行政院副院長鄭麗君誰最強？面對徐接連追問，蔣萬安回應到笑出來，三度強調「沒有在想選舉。」

蔣萬安今赴議會專案報告大都更、聯開宅、公館圓環、捷運路網等案，議員徐立信關心選舉議題。他兩度問蔣萬安，如果民進黨提名沈伯洋參選台北市長，會是最強對手？蔣萬安回應，今天是市政專案報告，離選舉還很長一段時間，目前團隊專注市政，全力推動，「完全沒有在想選舉的事情。」

徐立信追問，沈伯洋、王世堅、鄭麗君，誰最強？蔣萬安強調，全力推動市政，也謝謝徐關心。徐立信提及，王世堅說蔣95%會當選，蔣一聽露出燦爛笑容，表示真的沒有在想選舉的事情，全力爭取市民認同跟肯定，只要為北市好，全力以赴為台北市民福祉有利的事情。

徐立信認為，蔣萬安如此態度，應該100%會當選連任，非常從容，不會覺得有什麼很大的壓力。

蔣萬安接連答詢，甚至回應到笑出來。他重申全力拚市政，真的沒有人在想選舉，還有很長時間。現階段很多重要議題，包括議會跨黨派很關心的輝達案，正如火如荼加速相關行政程序，今天專案報告也提出交通建設、都市更新的說明，全力拚市政也符合市民的期待。他相信做出好成績、得到市民肯定是市府團隊努力目標。

徐立信建議，輝達在北市不只50年，希望變成70年，讓台積電跟輝達引領台灣未來的科技產業。蔣萬安說，原本地上權設定是50年加20年，50年到，有需要再延長20年；跟輝達溝通過程，市府會提出規畫，希望朝這方向進行。

