議員連環逼問台北市長選舉 蔣萬安不斷回這句…最後忍不住笑了

2026台北市長選舉，各界點兵點將。民進黨北市議員徐立信今質詢，頻頻問市長蔣萬安有關民進黨人選，甚至點名沈伯洋、王世堅和行政院副院長鄭麗君誰最強？面對徐接連追問，蔣萬安回應到笑出來，三度強調「沒有在想選舉。」

蔣萬安今赴議會專案報告大都更、聯開宅、公館圓環、捷運路網等案，議員徐立信關心選舉議題。他兩度問蔣萬安，如果民進黨提名沈伯洋參選台北市長，會是最強對手？蔣萬安回應，今天是市政專案報告，離選舉還很長一段時間，目前團隊專注市政，全力推動，「完全沒有在想選舉的事情。」

徐立信追問，沈伯洋、王世堅、鄭麗君，誰最強？蔣萬安強調，全力推動市政，也謝謝徐關心。徐立信提及，王世堅說蔣95%會當選，蔣一聽露出燦爛笑容，表示真的沒有在想選舉的事情，全力爭取市民認同跟肯定，只要為北市好，全力以赴為台北市民福祉有利的事情。

徐立信認為，蔣萬安如此態度，應該100%會當選連任，非常從容，不會覺得有什麼很大的壓力。

蔣萬安接連答詢，甚至回應到笑出來。他重申全力拚市政，真的沒有人在想選舉，還有很長時間。現階段很多重要議題，包括議會跨黨派很關心的輝達案，正如火如荼加速相關行政程序，今天專案報告也提出交通建設、都市更新的說明，全力拚市政也符合市民的期待。他相信做出好成績、得到市民肯定是市府團隊努力目標。

徐立信建議，輝達在北市不只50年，希望變成70年，讓台積電跟輝達引領台灣未來的科技產業。蔣萬安說，原本地上權設定是50年加20年，50年到，有需要再延長20年；跟輝達溝通過程，市府會提出規畫，希望朝這方向進行。