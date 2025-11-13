2026綠營布局 挺誰選桃園市長？許信良吐1條件有望占優勢

前桃園縣長、亞太和平研究基金會董事長許信良今天指出，桃園市長期由年輕市長執政，不論是吳伯雄34歲、他本人37歲、朱立倫或吳志揚，都在相對年輕時出任桃園縣市長「年輕的候選人在桃園本來就占有優勢」。他並強調，桃園也是全台最年輕的城市，人口結構讓選民對市長的期待，也偏向年輕與活力，他雖然不願意直接表態挺誰接受民進黨徵召，但他坦言「希望民進黨桃園市長候選人是年輕人」。

民進黨要派誰選桃園市長，近期在藍綠白陣營引發議論，民進黨前黨主席許信良因為也曾做過桃園縣長，今天現身侃侃道來他對民進黨徵召桃園市長的期待，受到矚目。面對媒體直接探詢許信良究竟是支持總統府副秘書長何志偉（43歲）或是民進黨不分區立委王義川（53歲）甚或心中有其它屬意人選。

許信良指出，他曾當過桃園縣長，以他昔日為例，在37歲擔任縣長，吳伯雄34歲當選，後來的吳志揚與朱立倫都是40歲，鄭文燦也是40多歲。他認為，桃園是全台人口最年輕縣市，有許多在台北、新竹上班的人住在桃園，因此「年輕應該更佔優勢」，年輕應該是考量人選的第一個要素。

許信良接著表示，他當過黨主席，前市長呂秀蓮則當過副總統，另外，朱立倫擔任國民黨黨主席，桃園縣市長多是全國性的政治人物，具有非常大的政治發展潛力，因此他希望能是以政治為志向的職業政治人物，而不是玩票性質，他期待的桃園市長是具有發展潛力的人。

許信良強調，桃園有年輕人也有許多弱勢，期待桃園市長要能關心弱勢族群，目前台灣最嚴重的問題就是少子化，包括關心年輕人福利、幼兒福利都是市長非常重要條件，他期許未來民進黨徵召的選將，是年輕人、有學養並關心弱勢。

媒體詢問許信良「候選人仇恨值對選情會不會有影響」，許信良回答，他建議別再用仇恨值打市長選戰，尤其桃園市外來人口多，藍綠基本盤差不多，大多數年輕人又對藍綠沒有偏愛，因此市長選舉成敗就在中間選民，誰越能爭取中間選民的支持，就越有機會擔任桃園市長。

許信良指出，現任市長張善政民調不低，過去也曾當過行政院副院長，目前也還沒有看到什麼大缺點，要挑戰他是場苦戰，他認為民進黨越快決定桃園市長候選人越好。