2026綠營布局 挺誰選桃園市長？許信良吐1條件有望占優勢

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前桃園縣長、亞太和平研究基金會董事長許信良認為年輕的候選人在桃園佔有優勢。桃園也是全台最年輕的城市，希望民進黨桃園市長候選人是年輕人。圖／亞太和平研究基金會提供
前桃園縣長、亞太和平研究基金會董事長許信良認為年輕的候選人在桃園佔有優勢。桃園也是全台最年輕的城市，希望民進黨桃園市長候選人是年輕人。圖／亞太和平研究基金會提供

桃園縣長、亞太和平研究基金會董事長許信良今天指出，桃園市長期由年輕市長執政，不論是吳伯雄34歲、他本人37歲、朱立倫或吳志揚，都在相對年輕時出任桃園縣市長「年輕的候選人在桃園本來就占有優勢」。他並強調，桃園也是全台最年輕的城市，人口結構讓選民對市長的期待，也偏向年輕與活力，他雖然不願意直接表態挺誰接受民進黨徵召，但他坦言「希望民進黨桃園市長候選人是年輕人」。

民進黨要派誰選桃園市長，近期在藍綠白陣營引發議論，民進黨前黨主席許信良因為也曾做過桃園縣長，今天現身侃侃道來他對民進黨徵召桃園市長的期待，受到矚目。面對媒體直接探詢許信良究竟是支持總統府副秘書長何志偉（43歲）或是民進黨不分區立委王義川（53歲）甚或心中有其它屬意人選。

許信良指出，他曾當過桃園縣長，以他昔日為例，在37歲擔任縣長，吳伯雄34歲當選，後來的吳志揚與朱立倫都是40歲，鄭文燦也是40多歲。他認為，桃園是全台人口最年輕縣市，有許多在台北、新竹上班的人住在桃園，因此「年輕應該更佔優勢」，年輕應該是考量人選的第一個要素。

許信良接著表示，他當過黨主席，前市長呂秀蓮則當過副總統，另外，朱立倫擔任國民黨黨主席，桃園縣市長多是全國性的政治人物，具有非常大的政治發展潛力，因此他希望能是以政治為志向的職業政治人物，而不是玩票性質，他期待的桃園市長是具有發展潛力的人。

許信良強調，桃園有年輕人也有許多弱勢，期待桃園市長要能關心弱勢族群，目前台灣最嚴重的問題就是少子化，包括關心年輕人福利、幼兒福利都是市長非常重要條件，他期許未來民進黨徵召的選將，是年輕人、有學養並關心弱勢。

媒體詢問許信良「候選人仇恨值對選情會不會有影響」，許信良回答，他建議別再用仇恨值打市長選戰，尤其桃園市外來人口多，藍綠基本盤差不多，大多數年輕人又對藍綠沒有偏愛，因此市長選舉成敗就在中間選民，誰越能爭取中間選民的支持，就越有機會擔任桃園市長。

許信良指出，現任市長張善政民調不低，過去也曾當過行政院副院長，目前也還沒有看到什麼大缺點，要挑戰他是場苦戰，他認為民進黨越快決定桃園市長候選人越好。

許信良 民進黨 吳伯雄 吳志揚 王義川 何志偉 鄭文燦 張善政 桃園
