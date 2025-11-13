「挑戰張善政不簡單」桃園市長選戰怎安排 許信良揭決戰關鍵

快訊

中央社／ 台北13日電
曾任桃園縣長的前民進黨主席許信良（圖）表示，桃園市決戰關鍵在中間選民與年輕族群，誰能獲得支持誰就能當選，不過，他不便對媒體點名的熱門人選表達意見。圖／中央社
曾任桃園縣長的前民進黨主席許信良今天談到2026縣市長選舉表示，桃園市決戰關鍵在中間選民與年輕族群，誰能獲得支持誰就能當選，不過，他不便對媒體點名的熱門人選表達意見。

民進黨2026桃園市長選舉布局方面，包括民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃世杰等人都被外界視為熱門人選。

許信良今天向媒體表示，他作為民進黨前主席，不便談論具體人選或對具體人選表達意見，相信身兼黨主席的總統賴清德會做出明智決定。

是否希望有志參選桃園市長者公開表態，許信良表示，當然希望如此，人選愈快決定愈好，因為現任桃園市長張善政民調支持度高且學經歷很好，要挑戰張善政絕對不是那麼容易的事情，民進黨愈早決定人選愈好。

許信良也說，他當過改制前的桃園縣長，他37歲當縣長，前縣長吳伯雄當選時34歲、朱立倫與吳志揚當縣長時約40歲、鄭文燦40多歲當選市長，若其他條件一樣，他認為年輕的桃園市長參選人佔優勢。

他表示，除了年輕之外，最好是專業政治人物而不是玩票性質，一生以政治為主，他希望桃園市長是一位有發展潛力的人。

許信良說，桃園市是人口大量移入的城市，政治歸屬感不強，中立、中間選民比例特別高，藍綠基本盤相差不大，勝敗往往決定在中間選民，年輕族群的政治態度更為關鍵，多數年輕人對藍綠並無特別偏好，願意投給誰，取決於候選人本身能否說服他們、贏得認同。

因此，他認為，在桃園要勝選，「誰能爭取到中間與年輕選民支持，誰就更有機會當選市長」。民進黨若要在桃園取得勝利，就必須徹底理解並掌握這群人的政治期待與選擇動向。

許信良也談到，不論中央或地方選舉，都不該用歷史仇恨去動員，而是要用民主政治之下的政黨對抗，應該以政策、候選人條件、候選人政治積極性去競選，而不是訴諸歷史仇恨動員。

許信良 民進黨 張善政 桃園 吳伯雄 王義川 何志偉 黃世杰 鄭文燦
