綠營高雄市長黨內初選「4搶1」 跨派系議員陪同力挺許智傑

民進黨立委許智傑下午在壯闊台灣創辦人吳怡農、綠委邱志偉與多位跨派系高雄市議員陪同下，前往民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選。許智傑表示，南高屏是一個約540萬人口的經濟圈，未來若有幸當選高雄市長，南高屏將有更多政策配合及交流，展現高格局與前瞻思維，讓南台灣可以更好。

許智傑表示自己最具遠見及行動力，對市政擘畫、願景藍圖有完整架構，高雄市將會變成「智慧高雄，傑然不同」的城市。吳怡農表示，南高屏其實就是下一個北北基，同樣都是大生活圈，應該可以相互學習優點，更能北高連線一同提出相關福利政策。