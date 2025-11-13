綠營高雄市長黨內初選「4搶1」 跨派系議員陪同力挺許智傑

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨立委許智傑（左）下午在壯闊台灣創辦人吳怡農（右）、綠委邱志偉與多位跨派系高雄市議員陪同下，前往民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委許智傑下午在壯闊台灣創辦人吳怡農、綠委邱志偉與多位跨派系高雄市議員陪同下，前往民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選。許智傑表示，南高屏是一個約540萬人口的經濟圈，未來若有幸當選高雄市長，南高屏將有更多政策配合及交流，展現高格局與前瞻思維，讓南台灣可以更好。

許智傑表示自己最具遠見及行動力，對市政擘畫、願景藍圖有完整架構，高雄市將會變成「智慧高雄，傑然不同」的城市。吳怡農表示，南高屏其實就是下一個北北基，同樣都是大生活圈，應該可以相互學習優點，更能北高連線一同提出相關福利政策。

民進黨立委許智傑、林岱樺今天陸續登記高雄市長黨內初選，確定與立委邱議瑩賴瑞隆形成4搶1局面。

民進黨立委許智傑（前排左四）下午在壯闊台灣創辦人吳怡農（前排右三）、立委邱志偉（前排左三）與多位跨派系高雄市議員陪同下，前往民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委許智傑（中）下午在壯闊台灣創辦人吳怡農（右）、立委邱志偉與多位跨派系高雄市議員陪同下，前往民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委許智傑下午前往民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選。記者蘇健忠／攝影
許智傑 民進黨 吳怡農 賴瑞隆 邱志偉 邱議瑩 林岱樺
