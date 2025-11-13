許智傑正式登記初選 高雄多位跨派系議員北上力挺

民進黨立委許智傑今天在壯闊台灣創辦人吳怡農、綠委邱志偉與多位跨派系高雄市議員陪同下，前往民進黨中央登記參加高雄市長初選。許智傑表示，南高屏是一個約540萬人口的經濟圈，未來若有幸當選高雄市長，南高屏將有更多政策配合及交流，展現高格局與前瞻思維，讓南台灣可以更好。

許智傑指出，他最具遠見及行動力，對市政擘劃、願景藍圖有完整架構，高雄市將會變成「智慧高雄，傑然不同」的城市。吳怡農表示，南高屏其實就是下一個北北基，同樣都是大生活圈，應該可以相互學習優點，更能北高連線一同提出相關福利政策。

許智傑說，他要質疑國民黨立委柯志恩，為何支持惡修財劃法？是否認同國民黨主席鄭麗文路線？且高雄現在滿滿柯志恩看板，卻故意和民眾黨切割，柯志恩在立院與民眾黨配合提出毀憲亂政法案，結果走出國會就背信棄義，人前一套、人後一套，這樣的人想要選高雄市長，市民接受嗎？柯志恩應該要說明清楚。