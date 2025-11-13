快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

民進黨高市長初選確定4搶1 邱議瑩今提「安居高雄」政見

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
積極爭取下屆高雄市長參選機會的立委邱議瑩，今早在競辦發表「安居高雄」政見。記者王昭月／攝影
積極爭取下屆高雄市長參選機會的立委邱議瑩，今早在競辦發表「安居高雄」政見。記者王昭月／攝影

民進黨高雄市長初選，今天續有許智傑及林岱樺完成登記，確定形成「四搶一」局面，黨內將進入協調期。參選人之一的立委邱議瑩表示，初選應以君子之爭、平和競爭為原則，讓市民做出智慧選擇。今天她並發表「安居高雄」政見，主張打造大高雄30分鐘生活圈。

民進黨高雄市長初選登記至明天截止，已表態角逐下屆市長一職的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，今天都已登記參加初選，面對黨內競爭升溫，今早發表第4波政見的邱議瑩說，大家都是黨內同志，應透過公平初選機制展現民主精神，「兄弟登山、各自努力，最後團結一致，達到終點」。

邱議瑩表示，按過去作業，黨中央會先邀集各方協調，若無共識，則依既定時程辦理初選。期盼整個過程「平和理性、君子風度」，讓市民看見民進黨的成熟與團結。至於選戰節奏因受颱風影響，原訂15日的大旗美造勢活動將延至11月30日。

今早邱議瑩續發表「安居高雄」政見，她以「六大願景」為主軸，闡述交通、住宅、都市發展、綠地公園等施政方向。主張未來將推動「六環六線」交通路網，包括國道、台線及捷運、輕軌延伸，沿高屏溪興建「堤岸快速道路」，自旗山、美濃一路南延至南星新機場，成為「高雄脊椎線」，串聯台南沙崙與屏東科學園區，打造南台灣都會圈。

住房政策方面，則推動青年可負擔住宅，低於市價提供青年購屋，並設定回售機制防止炒作，同時建立「房租透明制度」，保障租屋市場秩序。都市發展，倡議全面檢討都市計畫與公設保留地，若長期無開發需求，應依法「還地於民」。

她另提「公園綠地三計畫」，包括公墓公園化、增設特色共融公園及打造毛小孩友善公園。環保則持續推動「產業淨零大聯盟」及電動車補助政策，降低汙染源，朝淨零城市邁進，此外城市汙水接管率盼達到50%。

邱議瑩 政見
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

挺林岱樺「不貪不取」惹議 林佳龍：我挺的是制度

影／遭民進黨初選立委圍剿 柯志恩：支持邱議瑩就是支持總統府養共諜嗎？

邱議瑩喊「支持柯志恩就是挺鄭麗文」 3對手這樣說

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」

相關新聞

許智傑正式登記初選 高雄多位跨派系議員北上力挺

民進黨立委許智傑今天在壯闊台灣創辦人吳怡農、綠委邱志偉與多位跨派系高雄市議員陪同下，前往民進黨中央登記參加高雄市長初選。...

民進黨高市長初選確定4搶1 邱議瑩今提「安居高雄」政見

民進黨高雄市長初選，今天續有許智傑及林岱樺完成登記，確定形成「四搶一」局面，黨內將進入協調期。參選人之一的立委邱議瑩表示...

林岱樺初選登記改由幕僚代辦 留高雄勘查防災工程

鳳凰颱風過境，高雄市長參選人、立委林岱樺今天留在高雄防汛作業，由市議員黃飛鳳、考潭里里長蔡德明陪同，前往仁武十九灣滯洪池...

林岱樺今留高雄勘查滯洪池 幕僚代登記高雄市長初選

民進黨高雄4名立委搶1席市長提名，初選登記明天結束，邱議瑩、賴瑞隆已完成登記，許智傑預計今天下午親自登記。林岱樺則選擇留...

朱系沉潛等待再出發？ 子弟兵開「風向株式會社」網路節目

國民黨前主席朱立倫卸任後，其本人跟其子弟兵未來動向受關注。朱的子弟兵、國民黨前發言人楊智伃在臉書發文表示，「風向株式會社...

挺林岱樺惹議 林佳龍：挺制度非個人

民進黨二○二六縣市長初選登記明截止，高雄內戰火花四射，備受矚目的立委林岱樺今將登記參選。外交部長林佳龍日前發文「不貪不取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。