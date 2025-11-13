林岱樺初選登記改由幕僚代辦 留高雄勘查防災工程

鳳凰颱風過境，高雄市長參選人、立委林岱樺今天留在高雄防汛作業，由市議員黃飛鳳、考潭里里長蔡德明陪同，前往仁武十九灣滯洪池關心防災及施工進度，也指出治水是民眾最關心的事，守護人民生命財產安全是第一優先，至於原定初選登記作業，則由幕僚團隊代為完成。

林岱樺表示，今天特別向所有日夜堅守崗位的水利工程團隊、市府同仁致謝，黃飛鳳及蔡德明則關心鄰近社區、營區如何改善降噪？水利局回應，將搭配隔音牆、多層次植栽配置及土方護岸回填等緩衝，充分確認鄰避狀況。仁武十九灣滯洪池設計滯洪量達19.5萬噸，可大幅降低曹公新圳洪峰水位，是仁武淹水治水改善關鍵工程，水利局水利工程科蕭博勳正工程師簡報，目前實際工程已經完成將近30%，執行超前原定進度。

林岱樺指出，今天原定前往民進黨中央黨部完成市長初選登記，但颱風過境後以市民安全優先，她選擇留在高雄勘查重要水利設施及地方排水改善，這才是民眾最關心的事，登記作業將由幕僚團隊代為完成。