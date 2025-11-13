林岱樺今留高雄勘查滯洪池 幕僚代登記高雄市長初選

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
考量鳳凰颱風剛過境，立委林岱樺今早留在高雄關心水利工程，委託幕僚登記初選。圖／林岱樺服務處提供
考量鳳凰颱風剛過境，立委林岱樺今早留在高雄關心水利工程，委託幕僚登記初選。圖／林岱樺服務處提供

民進黨高雄4名立委搶1席市長提名，初選登記明天結束，邱議瑩、賴瑞隆已完成登記，許智傑預計今天下午親自登記。林岱樺則選擇留在高雄，前往仁武區十九灣滯洪池關心施工進度及排水工程，她強調颱風過後市民安全優先，委由幕僚代理完成登記。

在高市議員黃飛鳳、考潭里長蔡德明等人陪同下，林岱樺今早前往仁武十九灣滯洪池關心防災及施工進度，鄰近居民關心社區、營區的降噪措施。

水利局水利工程科指出，十九灣滯洪池設計滯洪量19.5萬公噸，可大幅降低曹公新圳洪峰水位，是仁武淹水治水改善關鍵工程，目前工程進度近30％，進度有超前。會以隔音牆、多層次植栽配置及土方護岸回填等方式，充分確認鄰避狀況。

林岱樺表示，她原訂今日前往民進黨中央黨部完成市長初選登記，但考量颱風過境後以市民安全優先，她選擇留在高雄勘查重要水利設施及地方排水改善，這才是民眾最關心的事，這才是民眾最關心的事，登記作業由幕僚團隊代為完成。

立委林岱樺勘查滯洪池工程，特別向日夜堅守崗位的水利工程團隊及市府同仁致謝。圖／林岱樺服務處提供
立委林岱樺勘查滯洪池工程，特別向日夜堅守崗位的水利工程團隊及市府同仁致謝。圖／林岱樺服務處提供

林岱樺 滯洪池 颱風
