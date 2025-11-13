林岱樺今留高雄勘查滯洪池 幕僚代登記高雄市長初選
民進黨高雄4名立委搶1席市長提名，初選登記明天結束，邱議瑩、賴瑞隆已完成登記，許智傑預計今天下午親自登記。林岱樺則選擇留在高雄，前往仁武區十九灣滯洪池關心施工進度及排水工程，她強調颱風過後市民安全優先，委由幕僚代理完成登記。
在高市議員黃飛鳳、考潭里長蔡德明等人陪同下，林岱樺今早前往仁武十九灣滯洪池關心防災及施工進度，鄰近居民關心社區、營區的降噪措施。
水利局水利工程科指出，十九灣滯洪池設計滯洪量19.5萬公噸，可大幅降低曹公新圳洪峰水位，是仁武淹水治水改善關鍵工程，目前工程進度近30％，進度有超前。會以隔音牆、多層次植栽配置及土方護岸回填等方式，充分確認鄰避狀況。
林岱樺表示，她原訂今日前往民進黨中央黨部完成市長初選登記，但考量颱風過境後以市民安全優先，她選擇留在高雄勘查重要水利設施及地方排水改善，這才是民眾最關心的事，這才是民眾最關心的事，登記作業由幕僚團隊代為完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言