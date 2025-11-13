朱系沉潛等待再出發？ 子弟兵開「風向株式會社」網路節目

國民黨前主席朱立倫卸任後，其本人跟其子弟兵未來動向受關注。朱的子弟兵、國民黨前發言人楊智伃在臉書發文表示，「風向株式會社」新節目初登場，桃園市議員凌濤、楊智伃、前發言人鄧凱勛「強力出擊」。朱系子弟兵開設網路新節目，備戰未來意味濃厚。

朱立倫卸任前，對外表示未來將致力於青年培訓、國際交流等。隨著朱立倫卸任黨主席，這批屢次展現新媒體和議題即時反應戰力的團隊亦隨之離開。政壇關注這批團隊未來將去何方繼續發揮，楊智伃今早便宣布開設網路新節目的消息。

楊智伃說，「風向株式會社」新節目初登場，凌濤、楊智伃、鄧凱勛等強力出擊。社群時事的關心不停歇，為了持續接軌新世代社群平台的經營，「風向株式會社」由此創立，將在YouTube、TikTok、Threads、Instagram、Facebook等社群平台帶來全新的時事內容。

楊智伃說明，風向株式會社頻道將透過分眾經營，持續關心國內政治經濟、食品安全、國際兩岸，以及大家關心的國內外大小事，接軌社群世代。

楊智伃指出，「大風吹吹什麼」為風向株式會社其中一系列帶狀式節目，將由主持人凌濤、楊智伃、鄧凱勛接力主持，未來將繼續透過青年社群創意，結合立法院政策攻防，創造時事嶄新節目內容；「風向123事」為風向株式會社之臉書粉絲專頁，透過政策的攻防、短文字、哏圖、短影音的製作，為大家繼續提供年輕社群政治觀點。

有藍營人士說，朱立倫要維持自己的影響力跟討論度之外，也要為自己的子弟兵打算，所以自然會支持子弟兵繼續經營新媒體。朱本人未來在2028大選會發揮重要作用，助國民黨重返執政。

據了解，朱立倫的兩位青年幕僚楊智伃、鄧凱勛擬投入2026地方議員選舉，楊智伃可能投入台北市的松山信義區參選北市議員，亦有勸其考慮新北市板橋的聲音；鄧凱勛則可能投入新北市汐止、三重參選新北市議員。

知情人士透露，朱立倫卸任後，一定堅持成為青年世代的總教練、「務實、溫暖、中道路線的總教練」，在朱立倫任內可見20到35歲的支持度增高，反映國民黨走中間、穩健跟理性務實的方向受台灣社會支持，以致2022大選、2024國會選舉等可獲這麼多席次。在2026選戰，也希望更多的年輕時代透過競選公職的角度，影響國家的政策，也改變國民黨的形象。凌濤過去有短時間衝刺，勝選桃園市議員的經驗，可能會依此經驗跟朱家軍學弟妹聯合競選。

該人士說，朱立倫會鼎力協助楊智伃、鄧凱勛投入明年選戰，而辦公室除國民黨前副秘書長江俊霆外，也包括凌濤和「萊爾校長」製作人韋淳祐及團隊。

針對國民黨路線問題，該人士說，近兩周由於追思白色恐怖有所爭議，外界憂慮是否會和國民黨這四年來中道、理性的「中間藍」路線離得太遠。朱立倫在中間路線，理性穩健接軌兩岸及國際的面向，還是會堅持走國民黨裡的主流路線。此外在民進黨處理不佳的民生經濟跟經貿的談判，朱立倫仍會持續提出政策意見。