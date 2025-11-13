聽新聞
挺林岱樺惹議 林佳龍：挺制度非個人

聯合報／ 記者蔡晉宇張文馨／台北報導
正國會掌門人、外交部長林佳龍（圖）表態挺同派系的民進黨立委林岱樺角逐高雄市長，引發爭議。記者許正宏／攝影
正國會掌門人、外交部長林佳龍（圖）表態挺同派系的民進黨立委林岱樺角逐高雄市長，引發爭議。記者許正宏／攝影

民進黨二○二六縣市長初選登記明截止，高雄內戰火花四射，備受矚目的立委林岱樺今將登記參選。外交部長林佳龍日前發文「不貪不取」，聲援林岱樺卻被黨內圍剿；林佳龍昨說，「我不是挺她個人，我是挺制度」，民主就是確保每個人有講話的權利，發生問題的時候不應以人廢言、以言廢人。

林佳龍指出，林岱樺作為七屆立委、問政有口碑，她為自己的權利奮鬥，應該要給她加油，不要進入案情的細節；用同樣標準來看檢調，林岱樺已經被起訴了，現在也聽聽看她的說法，「我想法官也會是用這個心態」。

林佳龍身為正國會掌門人，但他說，這倒也沒代表派系，而是他長年理念，事情發生在別人身上的時候就丟石頭，發生在自己身上卻覺得很無辜，這樣說不過去，這就是同理心；他不怕被罵爆，因為從學生時代要推翻國民黨戒嚴威權統治時，他就是少數派。

不過，正國會要角表態力挺林岱樺被黨中央「喊煞車」，隸屬正國會的民進黨發言人卓冠廷還發文道歉；但民進黨台南市黨部主委郭國文日前卻為高雄市長參選人賴瑞隆助講站台，被質疑「初選雙標」。民進黨秘書長徐國勇昨說，地方黨職人員應遵守黨務中立。

派系人士說，兩事件其實有別，卓冠廷是黨中央發言人身分，貿然站台確實有可能被解讀為選務不公；若郭國文是高雄市黨部主委，當然會有選務不公問題，但郭國文是台南市黨部主委，賴瑞隆參選的是高雄市長，在選務上毫無交集，自然沒有不中立的疑慮。

民進黨人士說，黨內對此事討論不多，若要用最嚴格標準，當然是所有民進黨公職都不能去初選站台，但一來流於形式主義，二來還是要審視有無實質選務中立，以郭國文案例說，其實無傷大雅。

林岱樺 林佳龍 民進黨 郭國文 賴瑞隆 卓冠廷 徐國勇
×

