爭取參選台北市長 吳怡農盼黨內有志者儘早表態
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。不過，傳出黨內有人點名行政院副院長鄭麗君很適合出戰台北市長，對此，吳怡農今天說，公開邀請有志向的人，儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調方式，找到最強候選人。
民進黨要派誰參戰明年台北市長選戰，對決市長蔣萬安，備受矚目。
吳怡農今天被問到鄭麗君呼聲高時說，如果更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，他都非常樂見。所以他公開邀請，有志向的人，跟他一樣，儘早表態、宣布爭取。讓大家公平競爭、透過民調方式，找到最強的候選人。
吳怡農並說，他正在做一系列民調以及面對面的客廳會，來反應台北市民對未來真正的期待，也讓黨內徵召過程有更多資料和數據參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言