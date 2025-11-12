爭取參選台北市長 吳怡農盼黨內有志者儘早表態

快訊

中央社／ 台北12日電
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。聯合報系資料照
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。不過，傳出黨內有人點名行政院副院長鄭麗君很適合出戰台北市長，對此，吳怡農今天說，公開邀請有志向的人，儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調方式，找到最強候選人。

民進黨要派誰參戰明年台北市長選戰，對決市長蔣萬安，備受矚目。

吳怡農今天被問到鄭麗君呼聲高時說，如果更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，他都非常樂見。所以他公開邀請，有志向的人，跟他一樣，儘早表態、宣布爭取。讓大家公平競爭、透過民調方式，找到最強的候選人。

吳怡農並說，他正在做一系列民調以及面對面的客廳會，來反應台北市民對未來真正的期待，也讓黨內徵召過程有更多資料和數據參考。

吳怡農 民調
