挺林岱樺「不貪不取」惹議 林佳龍：我挺的是制度

正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺同派系的民進黨立委林岱樺角逐高雄市長，引發爭議，林佳龍在Yahoo網路節目齊有此理表示，他挺的是制度，民主就是確保每個人有講話的權利，發生問題的時候不應該以人廢言，也不要以言廢人。

民進黨高雄市長初選在即，林岱樺因違反貪汙治罪條例遭檢方起訴，林佳龍日前在臉書力挺林岱樺，稱她「有為有守，不貪不取」，引發黨內熱議；正國會的黨公職原打算南下參加林岱樺的造勢活動，最後沒有現身。

林佳龍表示，他挺的是制度，他從學生時代參加推翻國民黨威權統治的活動，當時也是少數派。

林佳龍說，很多事情不用陰謀化，應該回到當一個人發生問題的時候，不要以人廢言也不要以言廢人，台灣的民主應該先從寬容和傾聽開始，找出彼此的交集。

林佳龍說，林岱樺作為七屆立委、問政有口碑，她為自己的權利奮鬥，應該要給她加油。

至於林岱樺所涉司法案情，林佳龍說，不用介入細節討論，檢調都已經起訴，現在要做的就是聽聽另一邊的說法，他認為法官也是一樣的心態。

為何正國會成員王義川和卓冠廷最後沒替林岱樺站台，林佳龍說，這要尊重當事人，林岱樺一開始沒有邀請大家，「有些角色如果不適合，那也不一定要到場」，他說這倒也沒代表派系，而是他長年的道理，事情發生在別人身上的時候就丟石頭，發生在自己身上卻覺得很無辜，這樣說不過去，這就是同理心。