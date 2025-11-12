郭國文替賴瑞隆站台惹議 黨內人士：樣態不同、無傷大雅

民進黨2026縣市長初選將登場，民進黨發言人卓冠廷挺綠委林岱樺參選高雄市長，事後發文道歉表示「失去中立」；另有黨內人士質疑，兼任民進黨台南市黨部主委的綠委郭國文，也赴高雄為綠委賴瑞隆站台高雄市長初選。民進黨人士表示，兩者樣態、性質完全不同，黨內各派系也無特別反應。

派系人士表示，卓冠廷是黨中央發言人身份，在中央黨部任職，貿然站台確實有可能被解讀為，黨中央辦理選務不公，所以民進黨秘書長徐國勇才會說，「中央黨部的黨工包括發言人當然要中立，黨工是黨務工作人員、初選的選務工作人員」。

派系人士指出，若郭國文是高雄市黨部主委，那當然會有選務不公問題，但郭國文是民進黨台南市黨部主委，賴瑞隆參選的是高雄市長，台南市黨部與高雄市長初選，在選務上毫無交集，自然沒有「不中立」疑慮。

民進黨人士表示，黨內對此事件討論不多，多半認為若要用最嚴格標準來看，當然是所有民進黨有黨職者，都不能去初選站台，但一來這只是流於形式主義，二來還是要審視有無「實質選務中立問題」，以郭國文案例來說，其實無傷大雅。

民進黨中央同樣冷處理，黨秘書長徐國勇僅說，地方黨職人員應遵守黨務中立。