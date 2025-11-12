快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

郭國文替賴瑞隆站台惹議 黨內人士：樣態不同、無傷大雅

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文日前到高雄為爭取高雄市長提名的立委賴瑞隆站台。圖／賴瑞隆服務處提供
民進黨立委郭國文日前到高雄為爭取高雄市長提名的立委賴瑞隆站台。圖／賴瑞隆服務處提供

民進黨2026縣市長初選將登場，民進黨發言人卓冠廷挺綠委林岱樺參選高雄市長，事後發文道歉表示「失去中立」；另有黨內人士質疑，兼任民進黨台南市黨部主委的綠委郭國文，也赴高雄為綠委賴瑞隆站台高雄市長初選。民進黨人士表示，兩者樣態、性質完全不同，黨內各派系也無特別反應。

派系人士表示，卓冠廷是黨中央發言人身份，在中央黨部任職，貿然站台確實有可能被解讀為，黨中央辦理選務不公，所以民進黨秘書長徐國勇才會說，「中央黨部的黨工包括發言人當然要中立，黨工是黨務工作人員、初選的選務工作人員」。

派系人士指出，若郭國文是高雄市黨部主委，那當然會有選務不公問題，但郭國文是民進黨台南市黨部主委，賴瑞隆參選的是高雄市長，台南市黨部與高雄市長初選，在選務上毫無交集，自然沒有「不中立」疑慮。

民進黨人士表示，黨內對此事件討論不多，多半認為若要用最嚴格標準來看，當然是所有民進黨有黨職者，都不能去初選站台，但一來這只是流於形式主義，二來還是要審視有無「實質選務中立問題」，以郭國文案例來說，其實無傷大雅。

民進黨中央同樣冷處理，黨秘書長徐國勇僅說，地方黨職人員應遵守黨務中立。

民進黨 郭國文 賴瑞隆 高雄市選舉
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／賴瑞隆登記高雄市長民進黨初選 強調良性競爭、團結向前

郭國文提「轉大人ETF」盼助青年存第一桶金！網酸：先讓人願意生再說

【重磅快評】美濃峽谷沒代誌？賴清德子弟兵為萊爾秀暖場

謝龍介不滿遭控造謠光電案 郭國文：若我造謠也歡迎提告

相關新聞

郭國文替賴瑞隆站台惹議 黨內人士：樣態不同、無傷大雅

民進黨2026縣市長初選將登場，民進黨發言人卓冠廷挺綠委林岱樺參選高雄市長，事後發文道歉表示「失去中立」；另有黨內人士質...

蕭美琴赴歐演說 侯友宜支持：樂見台灣能見度提升

副總統蕭美琴赴歐洲議會發表演說，引發外界關注台灣外交新局，新北市長侯友宜今表示，樂見台灣能見度提升，願與各界共同為外交努...

陳亭妃因應颱風固守台南 辦公室主任代完成市長初選登記

民進黨立委陳亭妃今天表示，因應鳳凰颱風，台南已經宣布停止上班課，今天上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成20...

曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

聯電創辦人曹興誠力薦賴清德總統徵召立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，是否參...

「各方面都輾壓蔣萬安」 曹興誠：賴總統應徵召沈伯洋選北市長

聯電創辦人曹興誠今天臉書表示，賴清德總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，因為沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、...

綠營嘉縣長提名初選2人登記內戰開打 黃榮利被歸類「賴系」其來有自

民進黨明年嘉縣長提名初選，隨著立委蔡易餘與曾任2屆太保市長的縣議員黃榮利完成登記，初選內戰登場；黃榮利被問到背後是否有「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。