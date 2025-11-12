蕭美琴赴歐演說 侯友宜支持：樂見台灣能見度提升

副總統蕭美琴赴歐洲議會發表演說，引發外界關注台灣外交新局，新北市長侯友宜今表示，樂見台灣能見度提升，願與各界共同為外交努力；針對2026市長選戰，侯則強調，新北幅員遼闊，有意參選者應深入了解市政、提出願景，才能獲市民支持。

副總統蕭美琴日前赴歐洲議會發表演說，引發政壇關注。新北市長侯友宜在市政會議後受訪表示，任何能夠提升台灣國際能見度，並化為具體外交成果的作為，市府都樂見其成，強調「台灣的外交大家要共同打拚、一起向前走。」

針對國民黨主席鄭麗文因追思共諜吳石引發爭議，黨內擔憂影響明年選舉，侯友宜未正面回應爭議本身，僅重申「守護中華民國、讓台灣民主自由走下去是全民共識」，他強調說，「我們愛這個國家，讓台灣的民主自由能夠繼續走下去。」

至於外界關注2026新北市長選舉布局，民眾黨主席黃國昌近日自評民調勝過民進黨立委蘇巧慧，但仍不敵傳出可能參選的台北市副市長李四川；趙少康更喊話藍白合推李四川即可勝選。侯友宜表示，選戰變化多端，但關鍵仍是「回歸本位」。

「新北市幅員遼闊，有意參選者不僅要有熱情，更要花時間真正去了解新北市民的需求，能為新北帶來什麼樣的願景與改變，才能獲得支持。」侯友宜說，市民關心的是實質建設與市政成果，期待有心參選的人能深入新北、與市民面對面溝通。