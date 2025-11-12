陳亭妃因應颱風固守台南 辦公室主任代完成市長初選登記

民進黨立委陳亭妃今天表示，因應鳳凰颱風，台南已經宣布停止上班課，今天上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃表示，市民的一切永遠是最重要的，颱風來襲她就要固守台南、守護台南，這是對台南的承諾，他在任何時刻都會和人民站在一起。

陳亭妃表示，今天一大早7時就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變的很脆弱，目前各種的防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，她再一次確認，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。

陳亭妃指出，今天因鳳凰颱風，她必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，但是絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來，也要讓人民感受到溫暖與力量。

面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃表示，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏4萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，自己就是那個最強的母雞。

陳亭妃表示，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，如果連台南都要讓賴清德總統擔心，那怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？所以台南一定要大贏，這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。

陳亭妃指出，國際間對女性領導力的期待正不斷升高，日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度。台南400年來從未有過女性市長，這次她要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。

陳亭妃說，她27年來從未離開基層，服務從沒有休息，腳步也從沒有停下，她知道台南需要什麼，也知道人民期待什麼，「颱風來，我守在台南；挑戰來，我衝在前面。這是我的責任，也是我的信念」。