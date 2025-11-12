快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陳亭妃因應颱風固守台南 辦公室主任代完成市長初選登記

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳亭妃因應颱風固守台南，辦公室主任代完成台南市長初選登記。圖／陳亭妃辦公室提供
陳亭妃因應颱風固守台南，辦公室主任代完成台南市長初選登記。圖／陳亭妃辦公室提供

民進黨立委陳亭妃今天表示，因應鳳凰颱風，台南已經宣布停止上班課，今天上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃表示，市民的一切永遠是最重要的，颱風來襲她就要固守台南、守護台南，這是對台南的承諾，他在任何時刻都會和人民站在一起。

陳亭妃表示，今天一大早7時就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變的很脆弱，目前各種的防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，她再一次確認，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。

陳亭妃指出，今天因鳳凰颱風，她必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，但是絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來，也要讓人民感受到溫暖與力量。

面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃表示，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏4萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，自己就是那個最強的母雞。

陳亭妃表示，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，如果連台南都要讓賴清德總統擔心，那怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？所以台南一定要大贏，這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。

陳亭妃指出，國際間對女性領導力的期待正不斷升高，日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度。台南400年來從未有過女性市長，這次她要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。

陳亭妃說，她27年來從未離開基層，服務從沒有休息，腳步也從沒有停下，她知道台南需要什麼，也知道人民期待什麼，「颱風來，我守在台南；挑戰來，我衝在前面。這是我的責任，也是我的信念」。

鳳凰颱風 陳亭妃 台南市選舉
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風影響…陳亭妃原12日登記綠營黨內初選 改由辦公室主任代理

綠營憂總統因素成初選變數？陳亭妃喊不擔心：賴清德是公共財

陳亭妃推「太空探索萌樂園」 周末新營、中西區免費親子玩

台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

相關新聞

蕭美琴赴歐演說 侯友宜支持：樂見台灣能見度提升

副總統蕭美琴赴歐洲議會發表演說，引發外界關注台灣外交新局，新北市長侯友宜今表示，樂見台灣能見度提升，願與各界共同為外交努...

陳亭妃因應颱風固守台南 辦公室主任代完成市長初選登記

民進黨立委陳亭妃今天表示，因應鳳凰颱風，台南已經宣布停止上班課，今天上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成20...

曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

聯電創辦人曹興誠力薦賴清德總統徵召立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，是否參...

「各方面都輾壓蔣萬安」 曹興誠：賴總統應徵召沈伯洋選北市長

聯電創辦人曹興誠今天臉書表示，賴清德總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，因為沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、...

綠營嘉縣長提名初選2人登記內戰開打 黃榮利被歸類「賴系」其來有自

民進黨明年嘉縣長提名初選，隨著立委蔡易餘與曾任2屆太保市長的縣議員黃榮利完成登記，初選內戰登場；黃榮利被問到背後是否有「...

嘉義縣長綠初選 蔡易餘、黃榮利再競爭

民進黨縣市長初選開跑，嘉義縣立委蔡易餘、縣議員黃榮利昨都完成嘉義縣長初選登記。蔡易餘表示，要在產業、觀光等8個領域，讓嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。