快訊

曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

聯電創辦人曹興誠力薦賴清德總統徵召立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，是否參選須尊重當事人意願，但以沈伯洋的亮眼表現，「絕對KO蔣萬安」，也讓社會與國際看見台灣對中共跨境鎮壓的反制決心。

曹興誠今天指出，賴清德總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，因為沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。若能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026、2028年民進黨的選情。

吳思瑤指出，曹興誠點名沈伯洋參選，一來推薦民進黨適任人才，二來可藉首都市長選戰向世界發聲，反制中共蠻橫、跨境鎮壓，有不同層次的內涵。

吳思瑤透露，據了解，參選與否要看沈伯洋的意願，沈伯洋目前並未將市長選舉列為人生選項，「黨團其實很希望他留在立法院」，因為國安法制、反滲透與認知作戰相關修法，都需沈伯洋的專業推動。

吳思瑤最後表示，不論沈伯洋是否參選，他在任何場域都極具競爭力，能獲得國人廣泛認同，更是值得信賴、代表民主價值的優秀人才。

沈伯洋 吳思瑤 蔣萬安 台北市選舉
曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

