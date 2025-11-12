「各方面都輾壓蔣萬安」 曹興誠：賴總統應徵召沈伯洋選北市長

聯電創辦人曹興誠今天臉書表示，賴清德總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，因為沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。

曹興誠指出，沈伯洋在近日遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，韓國瑜對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明，因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。

曹興誠說，賴總統如果真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈伯洋參選台北市長，「你中共以全球通緝來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長」，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

曹興誠表示，沈伯洋各方面都輾壓蔣萬安，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文，大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

曹興誠指出，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑、打擊沈伯洋，中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？

曹興誠說，賴總統用人、識人之能，近日頗受台派質疑，若能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026、2028年民進黨的選情，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益，敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。