綠營嘉縣長提名初選2人登記內戰開打 黃榮利被歸類「賴系」其來有自

民進黨明年嘉縣長提名初選，隨著立委蔡易餘與曾任2屆太保市長的縣議員黃榮利完成登記，初選內戰登場；黃榮利被問到背後是否有「府方」支持？黃榮利說，「我以前幫過賴總統，要歸類什麼系不知道，其他人屬於什麼系我也不知道，希望他有機會可以提拔」。

黃榮利被外界歸類為「賴系」，原因是過去總統初選競爭，賴清德登記挑戰蔡英文，嘉縣英系主政，英系縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘等全部支持蔡英文，唯獨當時太保市長黃榮利挺賴清德，雙方有革命情感。

縣治所在地太保市是18鄉鎮市唯一人口成長的鄉鎮市，黃榮利說，嘉縣人口一直負成長，財政也不怎麼好，他希望翻轉嘉義縣，比照嘉市年年發現金，他有信心未來4年清償嘉縣所有債務，讓嘉義縣人口正成長。

黃榮利本屆太保市長選舉，支持退出民進黨的市長鄭淑分，選後縣黨部以違紀輔選決議開除黨籍，後遭中評會停權1年，最後恢復黨籍，據了解，背後賴清德出手保黃，讓他恢復黨籍。本屆立委初選，賴清德協調勸退黃榮利。

當時中評會開會，雖縣黨部建議開除黃榮利、太保市農會前總幹事黃麗貞兄妹檔黨籍，黃榮利兄妹前往中央黨部陳述，鄭淑分當時非黨籍提名參選人，是初選退黨黨員，中評會審酌雙方意見認定違紀助選，因此依照情節不同，處分黃榮利停權1年、黃麗貞停權3年。

這次縣長初選登記，黃榮利登記第一天北上完成登記，登記結束，臉書發表第一句話，清楚表達他參選的決心，強調說，「嘉義的未來不能用喬的，我不會參選立法委員」，展現全力以赴參選決心。」