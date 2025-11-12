快訊

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

搶過頭…提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

綠營嘉縣長提名初選2人登記內戰開打 黃榮利被歸類「賴系」其來有自

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨明年嘉縣長提名初選，曾任2屆太保市長的縣議員黃榮利完成登記。記者魯永明／翻攝
民進黨明年嘉縣長提名初選，曾任2屆太保市長的縣議員黃榮利完成登記。記者魯永明／翻攝

民進黨明年嘉縣長提名初選，隨著立委蔡易餘與曾任2屆太保市長的縣議員黃榮利完成登記，初選內戰登場；黃榮利被問到背後是否有「府方」支持？黃榮利說，「我以前幫過賴總統，要歸類什麼系不知道，其他人屬於什麼系我也不知道，希望他有機會可以提拔」。

黃榮利被外界歸類為「賴系」，原因是過去總統初選競爭，賴清德登記挑戰蔡英文，嘉縣英系主政，英系縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘等全部支持蔡英文，唯獨當時太保市長黃榮利挺賴清德，雙方有革命情感。

縣治所在地太保市是18鄉鎮市唯一人口成長的鄉鎮市，黃榮利說，嘉縣人口一直負成長，財政也不怎麼好，他希望翻轉嘉義縣，比照嘉市年年發現金，他有信心未來4年清償嘉縣所有債務，讓嘉義縣人口正成長。

黃榮利本屆太保市長選舉，支持退出民進黨的市長鄭淑分，選後縣黨部以違紀輔選決議開除黨籍，後遭中評會停權1年，最後恢復黨籍，據了解，背後賴清德出手保黃，讓他恢復黨籍。本屆立委初選，賴清德協調勸退黃榮利。

當時中評會開會，雖縣黨部建議開除黃榮利、太保市農會前總幹事黃麗貞兄妹檔黨籍，黃榮利兄妹前往中央黨部陳述，鄭淑分當時非黨籍提名參選人，是初選退黨黨員，中評會審酌雙方意見認定違紀助選，因此依照情節不同，處分黃榮利停權1年、黃麗貞停權3年。

這次縣長初選登記，黃榮利登記第一天北上完成登記，登記結束，臉書發表第一句話，清楚表達他參選的決心，強調說，「嘉義的未來不能用喬的，我不會參選立法委員」，展現全力以赴參選決心。」

黃榮利 賴清德 蔡英文
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風來襲…民進黨初選登記擬延長 14日若停班將延至17日

挑戰蔡易餘！黃榮利盼「翻轉嘉義縣」 今登記民進黨嘉義縣長初選

蔡易餘登記縣長初選 訴求嘉義團結一致

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

相關新聞

綠營嘉縣長提名初選2人登記內戰開打 黃榮利被歸類「賴系」其來有自

民進黨明年嘉縣長提名初選，隨著立委蔡易餘與曾任2屆太保市長的縣議員黃榮利完成登記，初選內戰登場；黃榮利被問到背後是否有「...

嘉義縣長綠初選 蔡易餘、黃榮利再競爭

民進黨縣市長初選開跑，嘉義縣立委蔡易餘、縣議員黃榮利昨都完成嘉義縣長初選登記。蔡易餘表示，要在產業、觀光等8個領域，讓嘉...

鳳凰颱風影響…陳亭妃原12日登記綠營黨內初選 改由辦公室主任代理

民進黨本周進行黨內初選領表登記，有意角逐台南市長黨內初選的立委陳亭妃原訂12日中午11點15分前往黨中央登記，但因鳳凰颱...

黃榮利完成民進黨嘉義縣長初選登記 力推「嘉義平衡工程」

民進黨嘉義縣議員黃榮利今天正式完成民進黨嘉義縣長黨內初選登記，宣告投入縣長選戰。他表示，嘉義縣的進步是他一生的使命，要讓...

鳳凰颱風來襲…民進黨初選登記擬延長 14日若停班將延至17日

鳳凰颱風來襲，民進黨今天表示，14日是台南、高雄、嘉義縣初選登記的最後一天，若當天發布停止上班資訊，將比照公職人員選舉罷...

爭彰化縣長提名…柯呈枋民調又被遺忘 邱建富：我懂被消失的感覺

爭取國民黨提名參選彰化縣長的前副縣長柯呈枋，繼上月被排除在網路民調後，今再度發聲，質疑有「假民調」誤導民眾，又一次成為被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。