嘉義縣長綠初選 蔡易餘、黃榮利再競爭

民進黨縣市長初選開跑，嘉義縣立委蔡易餘、縣議員黃榮利昨都完成嘉義縣長初選登記。蔡易餘表示，要在產業、觀光等8個領域，讓嘉義拚出8個第一；黃榮利說，希望讓嘉義縣翻轉，比照嘉義市年年發現金。

兩人在本屆立委選舉初選時就已交鋒，當時黃榮利登記挑戰蔡易餘，經賴清德總統勸說退出初選，3年後兩人在縣長初選再次競爭。

近年來，民進黨內英系在嘉義縣經營有成、勢力穩固，包括前立委陳明文、現任縣長翁章梁、蔡易餘等人都屬於此系統；不過，嘉義縣「黃家班」在海區同樣具備穩固基層實力，能左右鄉鎮市長與議員選情，被視為具一定實力的黨內挑戰者。

蔡易餘表示，特別選在11月11日上午11時11分完成登記，這時間並非湊巧，是要強調「All in One, One for All的精神，八方第一、造就唯一」；嘉義縣這幾年在翁章梁主政下，從農業縣朝向農工科技大縣，未來他要努力讓嘉義在產業、觀光、社福、醫療、交通、治安、教育、文化這8個領域拚第一名、拔得頭籌。

從里長起家的黃榮利，歷經太保市民代表會副主席、農會理事長、市長等，轉戰縣議員，他表示，不敢說自己較於蔡易餘有優勢，但絕對有更完整的行政經驗和財務歷練，要翻轉嘉義縣目前以債養債窘境，比照嘉義市年年發現金。他有信心未來4年，能清償嘉義縣所有債務，讓人口正成長。

此外，民進黨立委賴瑞隆昨也完成高雄市長初選登記，成為黨內登記參選高雄市長第2人，他喊出延續高雄光榮，有信心得到高雄人的支持。目前除了搶頭香登記的立委邱議瑩，立委許智傑預計13日上午登記，立委林岱樺則沒鬆口，僅說會在期限內登記。