快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣長綠初選 蔡易餘、黃榮利再競爭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨嘉義縣長黨內初選，立委蔡易餘（左圖）、縣議員黃榮利（右圖）昨完成登記。記者林伯東／攝影、圖／黃榮利提供
民進黨嘉義縣長黨內初選，立委蔡易餘（左圖）、縣議員黃榮利（右圖）昨完成登記。記者林伯東／攝影、圖／黃榮利提供

民進黨縣市長初選開跑，嘉義縣立委蔡易餘、縣議員黃榮利昨都完成嘉義縣長初選登記。蔡易餘表示，要在產業、觀光等8個領域，讓嘉義拚出8個第一；黃榮利說，希望讓嘉義縣翻轉，比照嘉義市年年發現金。

兩人在本屆立委選舉初選時就已交鋒，當時黃榮利登記挑戰蔡易餘，經賴清德總統勸說退出初選，3年後兩人在縣長初選再次競爭。

近年來，民進黨內英系在嘉義縣經營有成、勢力穩固，包括前立委陳明文、現任縣長翁章梁、蔡易餘等人都屬於此系統；不過，嘉義縣「黃家班」在海區同樣具備穩固基層實力，能左右鄉鎮市長與議員選情，被視為具一定實力的黨內挑戰者。

蔡易餘表示，特別選在11月11日上午11時11分完成登記，這時間並非湊巧，是要強調「All in One, One for All的精神，八方第一、造就唯一」；嘉義縣這幾年在翁章梁主政下，從農業縣朝向農工科技大縣，未來他要努力讓嘉義在產業、觀光、社福、醫療、交通、治安、教育、文化這8個領域拚第一名、拔得頭籌。

從里長起家的黃榮利，歷經太保市民代表會副主席、農會理事長、市長等，轉戰縣議員，他表示，不敢說自己較於蔡易餘有優勢，但絕對有更完整的行政經驗和財務歷練，要翻轉嘉義縣目前以債養債窘境，比照嘉義市年年發現金。他有信心未來4年，能清償嘉義縣所有債務，讓人口正成長。

此外，民進黨立委賴瑞隆昨也完成高雄市長初選登記，成為黨內登記參選高雄市長第2人，他喊出延續高雄光榮，有信心得到高雄人的支持。目前除了搶頭香登記的立委邱議瑩，立委許智傑預計13日上午登記，立委林岱樺則沒鬆口，僅說會在期限內登記。

蔡易餘 翁章梁 賴瑞隆 賴清德 邱議瑩 林岱樺 陳明文 黃榮利
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉義優鮮水產電商平台開幕 翁章梁直播推優惠

黃榮利完成民進黨嘉義縣長初選登記 力推「嘉義平衡工程」

鳳凰颱風來襲…民進黨初選登記擬延長 14日若停班將延至17日

挑戰蔡易餘！黃榮利盼「翻轉嘉義縣」 今登記民進黨嘉義縣長初選

相關新聞

嘉義縣長綠初選 蔡易餘、黃榮利再競爭

民進黨縣市長初選開跑，嘉義縣立委蔡易餘、縣議員黃榮利昨都完成嘉義縣長初選登記。蔡易餘表示，要在產業、觀光等8個領域，讓嘉...

鳳凰颱風影響…陳亭妃原12日登記綠營黨內初選 改由辦公室主任代理

民進黨本周進行黨內初選領表登記，有意角逐台南市長黨內初選的立委陳亭妃原訂12日中午11點15分前往黨中央登記，但因鳳凰颱...

黃榮利完成民進黨嘉義縣長初選登記 力推「嘉義平衡工程」

民進黨嘉義縣議員黃榮利今天正式完成民進黨嘉義縣長黨內初選登記，宣告投入縣長選戰。他表示，嘉義縣的進步是他一生的使命，要讓...

鳳凰颱風來襲…民進黨初選登記擬延長 14日若停班將延至17日

鳳凰颱風來襲，民進黨今天表示，14日是台南、高雄、嘉義縣初選登記的最後一天，若當天發布停止上班資訊，將比照公職人員選舉罷...

爭彰化縣長提名…柯呈枋民調又被遺忘 邱建富：我懂被消失的感覺

爭取國民黨提名參選彰化縣長的前副縣長柯呈枋，繼上月被排除在網路民調後，今再度發聲，質疑有「假民調」誤導民眾，又一次成為被...

指綠營在台南有「沉默的抗議」危機 林俊憲：傷口要縫合起來

民進黨立委林俊憲今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，台南市長黃偉哲在競選連任時，雖然成功當選，但整體投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。