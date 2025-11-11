快訊

不斷更新／新竹縣跟進宣布「不放假」！鳳凰颱風來襲 12日停班課一次看

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

聽新聞
0:00 / 0:00

黃榮利完成民進黨嘉義縣長初選登記 力推「嘉義平衡工程」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨嘉義縣議員黃榮利今天正式完成民進黨嘉義縣長黨內初選登記。圖／黃榮利提供
民進黨嘉義縣議員黃榮利今天正式完成民進黨嘉義縣長黨內初選登記。圖／黃榮利提供

民進黨嘉義縣議員黃榮利今天正式完成民進黨嘉義縣長黨內初選登記，宣告投入縣長選戰。他表示，嘉義縣的進步是他一生的使命，要讓農工大縣進化成科技嘉義，為鄉親奮鬥到底。

黃榮利指出，他從政之路始於基層，歷任里長、代表會副主席、農會理事長、總幹事、太保市長到現任縣議員，一路走來傾聽民意、深耕地方，對嘉義長期發展需求有深刻體會。

黃榮利表示，台灣政治人物大致分為三種，一種很會說但不會做，一種會做卻不會說，第三種是又會說又會做。黃笑說，他許只是多少會說，但絕對很會做。

黃榮利指出，回顧政績，他擔任太保市長期間，前三年即清償市庫所有債務，並陸續推動育兒津貼、學雜費補助、喪葬慰問金、防疫津貼等多項社會福利；同時改善三個易淹水的里，讓太保成為全縣18個行政區中人口持續成長的城市。在農會總幹事任內，推廣溫室栽培小番茄，面積達200多公頃，成功行銷全國，成為太保精緻農業代表；任副主席時，為解決鹿草地區垃圾掩埋與焚燒問題，帶隊前往鄉公所抗議，促成縣府興建焚化爐，為嘉義環境改善盡一份心力。

黃榮利說，他出身農家，深知治理地方不能靠喊口號，必須像務農一樣，一步一腳印，才能看見成果，對於外界質疑參選動機，他回應，不是為了選立委，也不是為了一個職位，要的是嘉義縣改變，如今已無意於名利，只盼能為嘉義留下實際的建設與成果。

黃榮利表示，要提出「嘉義平衡工程」的未來構想，將從產業再造、青年回嘉、基礎建設與農業升級四個面向出發，推動嘉義全面翻轉，這一仗不是權力的比賽，而是嘉義的未來，會以公開、透明、務實的方式，讓每一分預算都花在人民身上。

嘉義 民進黨
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉義納入陸警範圍 鳳凰颱風最新動態曝光

鳳凰颱風來襲…民進黨初選登記擬延長 14日若停班將延至17日

蔡易餘登記縣長初選 訴求嘉義團結一致

「太子集團控股」詐騙案多數交保 羅智強轟：民進黨消極被動不作為

相關新聞

黃榮利完成民進黨嘉義縣長初選登記 力推「嘉義平衡工程」

民進黨嘉義縣議員黃榮利今天正式完成民進黨嘉義縣長黨內初選登記，宣告投入縣長選戰。他表示，嘉義縣的進步是他一生的使命，要讓...

鳳凰颱風來襲…民進黨初選登記擬延長 14日若停班將延至17日

鳳凰颱風來襲，民進黨今天表示，14日是台南、高雄、嘉義縣初選登記的最後一天，若當天發布停止上班資訊，將比照公職人員選舉罷...

爭彰化縣長提名…柯呈枋民調又被遺忘 邱建富：我懂被消失的感覺

爭取國民黨提名參選彰化縣長的前副縣長柯呈枋，繼上月被排除在網路民調後，今再度發聲，質疑有「假民調」誤導民眾，又一次成為被...

指綠營在台南有「沉默的抗議」危機 林俊憲：傷口要縫合起來

民進黨立委林俊憲今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，台南市長黃偉哲在競選連任時，雖然成功當選，但整體投票...

「合則兩利分則兩害」趙少康曝白民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

中廣前董事長趙少康昨與民眾黨主席黃國昌「便當會」，他今受訪表示，黃國昌昨分享民眾黨的內部民調，新北市長選舉，不論李四川或...

被王世堅推薦選北市 卓揆：我會去投票

行政院長卓榮泰被問到2026年選舉動向，避談相關問題！他11日在立法院備詢前受訪時，被問到綠委王世堅推薦他選2026年台北市長時，僅表示「每4年都會去投票選一次台北市長」。隨著綠營陸續提名多位縣市長人選，台北市長人選也跟著躍上檯面討論，綠委吳思瑤、王世堅與前台台北市黨部主委吳怡農都是被討論的人選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。