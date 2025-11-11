黃榮利完成民進黨嘉義縣長初選登記 力推「嘉義平衡工程」

民進黨嘉義縣議員黃榮利今天正式完成民進黨嘉義縣長黨內初選登記，宣告投入縣長選戰。他表示，嘉義縣的進步是他一生的使命，要讓農工大縣進化成科技嘉義，為鄉親奮鬥到底。

黃榮利指出，他從政之路始於基層，歷任里長、代表會副主席、農會理事長、總幹事、太保市長到現任縣議員，一路走來傾聽民意、深耕地方，對嘉義長期發展需求有深刻體會。

黃榮利表示，台灣政治人物大致分為三種，一種很會說但不會做，一種會做卻不會說，第三種是又會說又會做。黃笑說，他許只是多少會說，但絕對很會做。

黃榮利指出，回顧政績，他擔任太保市長期間，前三年即清償市庫所有債務，並陸續推動育兒津貼、學雜費補助、喪葬慰問金、防疫津貼等多項社會福利；同時改善三個易淹水的里，讓太保成為全縣18個行政區中人口持續成長的城市。在農會總幹事任內，推廣溫室栽培小番茄，面積達200多公頃，成功行銷全國，成為太保精緻農業代表；任副主席時，為解決鹿草地區垃圾掩埋與焚燒問題，帶隊前往鄉公所抗議，促成縣府興建焚化爐，為嘉義環境改善盡一份心力。

黃榮利說，他出身農家，深知治理地方不能靠喊口號，必須像務農一樣，一步一腳印，才能看見成果，對於外界質疑參選動機，他回應，不是為了選立委，也不是為了一個職位，要的是嘉義縣改變，如今已無意於名利，只盼能為嘉義留下實際的建設與成果。

黃榮利表示，要提出「嘉義平衡工程」的未來構想，將從產業再造、青年回嘉、基礎建設與農業升級四個面向出發，推動嘉義全面翻轉，這一仗不是權力的比賽，而是嘉義的未來，會以公開、透明、務實的方式，讓每一分預算都花在人民身上。