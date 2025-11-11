爭彰化縣長提名…柯呈枋民調又被遺忘 邱建富：我懂被消失的感覺

爭取國民黨提名參選彰化縣長的前副縣長柯呈枋，繼上月被排除在網路民調後，今再度發聲，質疑有「假民調」誤導民眾，又一次成為被民調「遺忘的參選人」。而同時爭取民進黨提名參選縣長的前彰化市長邱建富也跳出聲援指出，理解被「消失」的感受。

柯呈枋今天發出聲明指出，黃姓鄉親接電話對方稱要進行「彰化縣長民調」，並針對四位民進黨縣長候選人與謝衣鳳、洪榮章開始進行對比式提問。但當他追問「為什麼沒有柯呈枋？」，對方卻回答「不方便說明」，接著立刻掛斷電話，讓她傻眼。

柯呈枋指出，他事後也依據鄉親提供的來電號碼回撥，卻發現無法接通，系統甚至顯示為「騷擾電話」，懷疑是刻意操作的假民調。

他直言，這已非首次出現類似狀況，上次網路民調同樣刻意遺漏他的名字，這次又以相同手法重演，讓人啟人疑竇。呼籲民眾不要被假訊息或假民調誤導，真正的民調應該公開透明、依法執行，而不是拿來操弄選情的工具。

針對柯呈枋疑刻意被邊緣化一事，爭取民進黨提名的邱建富也跨黨派聲援，他指出自己過去也曾被民調遺漏過，非常理解被「消失」的感受。他強調，民調應該是了解民意的工具，而不是被操控的手段，真正公平、反映民意的民調，應該納入所有明確表態參選的人，而不是只放進特定對象，甚至把沒有要參選的人硬塞進去，這樣的操作難免讓人懷疑背後動機。

邱建富也表示，選對會本周三將進行第一次協調，現在最重要的，是誰能端出縣政牛肉、面對公開辯論，讓彰化縣民看見真正的能力與願景。