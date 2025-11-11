挑戰蔡易餘！黃榮利盼「翻轉嘉義縣」 今登記民進黨嘉義縣長初選

民進黨立委蔡易餘今天上午完成民進黨嘉義縣長初選登記，民進黨嘉義縣議員黃榮利下午也赴中央黨部領表登記，黃榮利說，希望讓嘉義縣翻轉，比照嘉義市年年發現金。

民進黨迎戰2026地方選舉，台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選，10日至14日領表登記。

媒體詢問黃榮利，相較於蔡易餘，他有何優勢；黃榮利說，他不敢說自己有優勢，但絕對有比蔡易餘完整的行政經驗跟財務歷練，要翻轉嘉義縣目前以債養債窘境，應該由他試試看。

黃榮利說，嘉義縣人口一直在負成長，財政有債務，他希望讓嘉義縣翻轉，比照嘉義市年年發現金，他有信心未來4年能夠清償嘉義縣所有債務，讓人口正成長。

媒體詢問，背後是否有府方的人支持；黃榮利說，他以前幫過總統賴清德，至於被歸類什麼系，他不知道，但希望他有機會被提拔。