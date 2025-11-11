快訊

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

風雨真比平地大！北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」

聽新聞
0:00 / 0:00

指綠營在台南有「沉默的抗議」危機 林俊憲：傷口要縫合起來

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林俊憲今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，台南市長黃偉哲在競選連任時，雖然成功當選，但整體投票率不到6成，竟與立委補選時的投票率差不多，顯示許多台南市民並沒有離開民進黨去轉頭國民黨，而是選擇不投票，做出「沉默的抗議」，明年台南市長選戰，必須要把這些傷口再縫合起來。

林俊憲指出，民進黨在台南執政30幾年，難免多少會有一些雜音，必須深刻見討，他會加重執行「清廉、勤政、愛鄉土」初衷訴求，把市民對民進黨的信心及支持找回來，唯有他可以團結民進黨內最大多數的力量，以他與中央的關係，絕對可以幫台南爭取最多的資源、建設以及回饋。

談到能源政策，林俊憲表示，台灣的能源短缺以及能源轉型問題，已經不是是非題而是選擇題，而且幾乎沒得選擇，因為民眾將電的相關設備，全認定為嫌惡設施，若不論太陽能板、天然氣發電廠，民眾都抗爭、都反對，連在水庫設置太陽能板，都引發爭議。

林俊憲指出，如果民眾都不喜歡，那以後水庫就都不要再鋪設太陽能板；但是他也解釋，水庫要架設太陽能板的工程，一定要地方政府以及水庫管理單位允許施作，並非廠商要做就可以做，也因為烏山頭水庫的爭議，現在縣市首長聽到設置太陽能板，就通通「放在抽屜裡鎖起來」不敢批准，以免激起民怨。

林俊憲說，台灣的綠能在某些程度遭到抹黑，他以台南市議會前議長郭信良因光電弊案被起訴為例，政府應強力防止地方暗黑勢力介入、綠能掃黑，否則太陽能整體產業在民眾觀感中，都是黑金把持的不好印象，變成「黑狗偷吃、白狗受罪」。

林俊憲 台南 黃偉哲 民進黨
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民進黨台南市長初選較勁 陳亭妃拚親子票、林俊憲攻本命區5千人挺

林俊憲提營養午餐免費！讓孩子讀冊、吃飯、喝牛奶免錢

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

相關新聞

指綠營在台南有「沉默的抗議」危機 林俊憲：傷口要縫合起來

民進黨立委林俊憲今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，台南市長黃偉哲在競選連任時，雖然成功當選，但整體投票...

「合則兩利分則兩害」趙少康曝白民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

中廣前董事長趙少康昨與民眾黨主席黃國昌「便當會」，他今受訪表示，黃國昌昨分享民眾黨的內部民調，新北市長選舉，不論李四川或...

被王世堅推薦選北市 卓揆：我會去投票

行政院長卓榮泰被問到2026年選舉動向，避談相關問題！他11日在立法院備詢前受訪時，被問到綠委王世堅推薦他選2026年台北市長時，僅表示「每4年都會去投票選一次台北市長」。隨著綠營陸續提名多位縣市長人選，台北市長人選也跟著躍上檯面討論，綠委吳思瑤、王世堅與前台台北市黨部主委吳怡農都是被討論的人選。

蔡易餘登記縣長初選 訴求嘉義團結一致

民進黨立委蔡易餘今天另外兩位嘉義立委王美惠、陳冠廷陪同下，到民進黨中央登記投入嘉義縣長黨內初選。蔡易餘表示，對於議員黃榮...

影／蔡易餘登記黨內初選 目標讓嘉義八大領域都拿第一

民進黨立委蔡易餘上午11點11分，在立委王美惠、陳冠廷陪同下，到民進黨中央黨部登記參加2026嘉義縣長黨內初選。蔡易餘強...

影／王世堅指蔣萬安有95%機率連任 鍾佳濱：歡迎王委員共同努力

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱針對民進黨發言人吳崢說明蔣介石槍斃共諜吳石一事，鍾佳濱表示歷史事件有各方解讀，就我的認知這是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。