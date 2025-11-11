指綠營在台南有「沉默的抗議」危機 林俊憲：傷口要縫合起來

民進黨立委林俊憲今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，台南市長黃偉哲在競選連任時，雖然成功當選，但整體投票率不到6成，竟與立委補選時的投票率差不多，顯示許多台南市民並沒有離開民進黨去轉頭國民黨，而是選擇不投票，做出「沉默的抗議」，明年台南市長選戰，必須要把這些傷口再縫合起來。

林俊憲指出，民進黨在台南執政30幾年，難免多少會有一些雜音，必須深刻見討，他會加重執行「清廉、勤政、愛鄉土」初衷訴求，把市民對民進黨的信心及支持找回來，唯有他可以團結民進黨內最大多數的力量，以他與中央的關係，絕對可以幫台南爭取最多的資源、建設以及回饋。

談到能源政策，林俊憲表示，台灣的能源短缺以及能源轉型問題，已經不是是非題而是選擇題，而且幾乎沒得選擇，因為民眾將電的相關設備，全認定為嫌惡設施，若不論太陽能板、天然氣發電廠，民眾都抗爭、都反對，連在水庫設置太陽能板，都引發爭議。

林俊憲指出，如果民眾都不喜歡，那以後水庫就都不要再鋪設太陽能板；但是他也解釋，水庫要架設太陽能板的工程，一定要地方政府以及水庫管理單位允許施作，並非廠商要做就可以做，也因為烏山頭水庫的爭議，現在縣市首長聽到設置太陽能板，就通通「放在抽屜裡鎖起來」不敢批准，以免激起民怨。

林俊憲說，台灣的綠能在某些程度遭到抹黑，他以台南市議會前議長郭信良因光電弊案被起訴為例，政府應強力防止地方暗黑勢力介入、綠能掃黑，否則太陽能整體產業在民眾觀感中，都是黑金把持的不好印象，變成「黑狗偷吃、白狗受罪」。