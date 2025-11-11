「合則兩利分則兩害」趙少康曝白民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）10日與中廣前董事長趙少康（右）便當會，針對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見。圖／趙少康臉書
民眾黨主席黃國昌（左）10日與中廣前董事長趙少康（右）便當會，針對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見。圖／趙少康臉書

中廣前董事長趙少康昨與民眾黨主席黃國昌「便當會」，他今受訪表示，黃國昌昨分享民眾黨的內部民調，新北市長選舉，不論李四川或黃國昌對決蘇巧慧，都能獲勝；但如果又演變成「三角督」，蘇巧慧就會勝出。所以必須找出雙方都能接受的公平機制，將縣市長與議員一起納入討論，讓選戰「藍白合」付諸實現。

趙少康說，他跟黃國昌是老朋友，平日就會互傳訊息聯絡，大罷免會大失敗，民眾黨的功不可沒，當時黃國昌就曾應他之邀，到台中迷你蛋參加反惡罷活動。另外，駁斥賴清德的「團結十講」，黃國昌也曾出席他舉辦的記者會表達看法。

趙少康說，這場便當會兩周前就約了，只是因為大家都忙，從上周改期延後到昨天見面，針對2026、2028選舉，藍白「合則兩利、分則兩害」就是勝選密碼，所以能多溝通互動就是好的，計較黃國昌先見他還是國民黨主席鄭麗文，都是多餘，「相信鄭主席跟黃主席一定很快就會安排進行黨對黨的磋商。」

趙少康重申，「一個公平的機制」才能讓雙方都服氣，也能對內向支持者交代，如果以明年三月前達成共識為目標，還有4個月時間，相信一定可以商量出最終方案。不論哪一個政黨，選民跟選區都在台灣，必須訴求台灣選民的支持，一切以台灣選民利益、台灣前途為重，否則就不會當選。

黃國昌 趙少康 民調 李四川 蘇巧慧
