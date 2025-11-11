被王世堅推薦選北市 卓揆：我會去投票

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰11日受訪時，被問到是否會參選台北市長，他僅回答說，一定會去投票。（行政院示意圖）
行政院長卓榮泰被問到2026年選舉動向，避談相關問題！他11日在立法院備詢前受訪時，被問到綠委王世堅推薦他選2026年台北市長時，僅表示「每4年都會去投票選一次台北市長」。隨著綠營陸續提名多位縣市長人選，台北市長人選也跟著躍上檯面討論，綠委吳思瑤、王世堅與前台台北市黨部主委吳怡農都是被討論的人選。

關注綠營北市人選

卓榮泰11日於立法院備詢前受訪時，被問到民進黨立委王世堅接受專訪時，曾推薦他適合代表綠營參選台北市長。對此，卓榮泰僅回應說，首都市長是一個非常重要的工作，一定要跟中央充分地配合，他跟所有的國人一樣，每4年都會去投票選一次台北市長，卓榮泰避談是否會參選。

隨著民進黨近日陸續提名了嘉義市、台東縣、宜蘭縣、新北市的縣市長參選人選，台北市長將由誰挑戰現任台北市長、國民黨的蔣萬安便備受關注。目前，民進黨前台北市黨部主委吳怡農已表態要參選台北市長，卓榮泰、民進黨立委吳思瑤與王世堅等人則被外界點名是可能人選。

盼地方遵循中央指引

媒體詢問，花蓮縣府又拖到紅色警戒才緊急宣布停班課，挨轟慢半拍，但縣府卻甩鍋給林保署，是否太不負責任？卓榮泰也表示，颱風又來襲，政府要求這一次要跟過去的經驗連結在一起，希望由中央災害應變中心統一來發布所有提醒地方政府應該注意的事項。

例如10日早上7點鐘，就有發布了光復鄉（及鳳林鎮、萬榮鄉警戒區）的紅色警戒，10日傍晚5點半也發布了海警，11日早上5點半也發布了陸警，希望地方政府都能依照中央（災害）應變中心所發布的各種訊息，進行統一防災與撤離規劃。

4150人垂直避難

到目前為止，馬太鞍堰塞湖下游三鄉鎮警戒區垂直避難的人數達到4150人，撤離疏散達到2148人，而收容安置的有659人。卓榮泰也喊話說，希望地方政府對所有撤離避難以及收容的國人給予妥善的照顧，中央會隨時給予必要的協助。

卓榮泰 王世堅
