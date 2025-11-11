快訊

蔡易餘登記縣長初選 訴求嘉義團結一致

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘（圖）上午11點11分，在立委王美惠、陳冠廷陪同下，到民進黨中央黨部登記參加2026嘉義縣長黨內初選。記者林伯東／攝影
民進黨立委蔡易餘今天另外兩位嘉義立委王美惠陳冠廷陪同下，到民進黨中央登記投入嘉義縣長黨內初選。蔡易餘表示，對於議員黃榮利挑戰，任何人登記都樂觀看待，他的訴求是嘉義團結一致、造就嘉義最好，包括國民黨擬參選人王育敏也都是嘉義鄉親，他不會打出「票投王育敏，就是支持鄭麗文」這類選戰口號。

蔡易餘指出，他選在11月11日11時11分完成初選登記，是因為「All in one,one for all。八方第一，造就唯一，唯一支持蔡易餘」。

蔡易餘說，嘉義這幾年在縣長翁章梁主政下，發展大南方產業走廊半導體科技園區，未來在民雄也有航太園區等等，這些園區落成，會讓嘉義從農業縣市朝農工科技大縣發展，這次登記初選要讓嘉義創造八個第一，產業、觀光、社福、醫療、交通、治安、教育、文化領域都要拔得頭籌。

嘉義 蔡易餘 王育敏 王美惠 陳冠廷
