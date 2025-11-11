影／王世堅指蔣萬安有95%機率連任 鍾佳濱：歡迎王委員共同努力
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱針對民進黨發言人吳崢說明蔣介石槍斃共諜吳石一事，鍾佳濱表示歷史事件有各方解讀，就我的認知這是一個「懲治叛將」的作為，因為當時吳石遭判刑、處決是對他間諜的行為、叛國的行為予以處分，跟其他白色恐怖案例不可同日而語，當時很多白色恐怖是被牽連、未經審訊就逮捕下獄，這樣的行為是要區分的，因此對於吳石背叛中華民國而造成國軍傷亡的處分，在歷史上是很明確不過的，至於蔣介石本身的歷史功過又是另一回事了。
針對王世堅表示蔣萬安有「95％機率連任」，鍾佳濱表示王世堅委員一向語出驚人也擅於創造奇蹟，盡管只有5％我們也不會放棄，歡迎王世堅委員共同努力。至於所謂「大咖」參選？鍾佳濱則說任何人選都有可能，我想在王委員心中可能包括他自己也不排除。
立法院財政委員會上午協商「財政收支劃分法」修正草案，鍾佳濱表示在野黨去年主導財劃法修法，中央統籌分配款大舉移到地方，然而相關事權並未隨之移撥，行政院長卓榮泰承諾12月底前修法版本，民進黨團已經多次表達，因為本會期是預算會期，希望不要拖到12月，行政院11月底前就提出版本。
鍾佳濱強調財劃法攸關台灣各級政府能否有效執行預算，呼籲在野黨應該全盤思考、不要只做局部修改，否則無法改變這段時間造成的紛爭，而行政院在跟地方政府討論過後，也應該提出完善的制度性解決方案，「有多少錢辦多少事，錢少做不了事，錢多就要把事情做好」，希望能夠藉此得到有制度且全面性的解決方法。
