王世堅點名選北市長挨酸 卓榮泰：我不會是砲灰

2026年地方選舉各地縣市首長人選逐漸浮出水面，針對台北市長人選，民進黨立委王世堅日前受訪稱，台北市長蔣萬安有95%機會連任，點名行政院副院長鄭麗君，甚至行政院長卓榮泰才是真正大咖。國民黨立委賴士葆今質詢說，王世堅言下之意是要卓是砲灰、吃卓豆腐。卓答詢，他不會是砲灰，也不會是豆腐。

賴士葆質詢指，王世堅點名卓榮泰參選台北市長，認為卓榮泰被王世堅吃豆腐，因為王世堅說，蔣萬安有95％機率連任，言下之意，就是王世堅推薦鄭麗君、卓榮泰去當砲灰。

卓榮泰答詢說，這要問王世堅的意見，不要問他，他怎麼知道。賴士葆又問，卓同不同意王世堅的意思就是要卓榮泰去當砲灰？卓榮泰說，若要問他的話，他不會是砲灰，也不會是豆腐。