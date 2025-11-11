賴瑞隆登記市長初選：讓高雄變得更偉大

民進黨立委賴瑞隆今天前往民進黨中央黨部登記高雄市長初選。他表示，過去20多年來，高雄不斷轉型進步，接下來這一棒非常關鍵且重要，穩健推動高雄各項發展，延續各項光榮成為重要的責任，希望接棒延續謝長廷、陳菊、陳其邁的優異政績，讓高雄變得更偉大，希望獲得市民支持，在初選、大選過關。

賴瑞隆指出，他嫻熟於市政，是與國民黨高雄市長擬參選人柯志恩最大的差異，20年來高雄的轉型進步他都有參與，在內部民調更是最多領先柯志恩20個百分點，相信民進黨只要持續在正確施政獲得人民信任，將能得到更多支持。

賴瑞隆說，民進黨最大的力量在於團結，大家都有熱情理想為高雄付出，經過良性競爭，最後一定會團結一致，一起守住高雄。

【中央社／台北11日電】

民進黨迎戰2026大選，台南市、高雄市及嘉義縣首長提名初選，10日至14日領表登記。民進黨立委賴瑞隆今天完成高雄市長初選登記，他強調，做好準備承擔重任，他有嫻熟的市政經驗，「今天當選，明天可以立即上工」。

賴瑞隆受訪表示，相信這會是一場正向、良性、理性的競爭，希望大家提出更多願景與政策，爭取高雄市民支持，讓更多人關心高雄、支持高雄，創造更進步偉大的高雄。民進黨最大力量在於團結，競爭過程當然激烈，但最後會團結一致，守護高雄最大的價值、守住最心愛的故鄉。

賴瑞隆說，過去20年，他10年在市政府，擔任新聞局局長、海洋局局長、觀光局主秘、建設局專委，有最豐富經驗，辦過黃色小鴨展、五月天演唱會，也辦過第一屆的台灣遊艇展，有最豐富成績。接續的10年他在立法院爭取到6000億元的建設經費，也得到公督盟19次的優秀立委。

他強調，「做好了準備，承擔這一個重任」，希望讓高雄持續進步發展。過去20多年來，從前市長謝長廷、陳菊、到現在的市長陳其邁，高雄不斷轉型進步，已成為開放民主進步的城市。這一棒非常關鍵重要，他希望接起這重要的一棒。

談到國民黨可能的對手柯志恩，賴瑞隆強調，兩人最大差異在於他有豐富的市政經驗，他有10年的市政經驗，對市政非常嫻熟，「今天當選，明天可以立即上工、立即上班」，所有團隊都是老同事，這是他最大的優勢。

他說，自己全力支持高雄合理的競爭跟發展，提出空污法修正，希望給高雄合理財源分配，但是柯志恩卻提出台北首都加3%的條款，讓重北輕南更加惡化，柯志恩對不起高雄，也無心高雄。

賴瑞隆表示，他有信心在黨內初選過關之後，得到高雄人民的支持，在明年大選擊敗柯志恩。

另外，他也說，柯志恩應說清楚講明白，她跟國民黨主席鄭麗文路線是否一樣。高雄人不接受一個中國、不接受台灣失去自由民主。高雄是民主的聖地、民主的起源地。如果柯志恩跟鄭麗文是同一個陣線，高雄人絕不接受，也絕不歡迎。