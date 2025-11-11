何志勇宣布參選新竹市長 拋2026藍白合示範區

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
前國民黨發言人、新竹清華大學通識中心兼任助理教授何志勇對於參選新竹市長，在臉書上宣布「做最好的準備，全力以赴」。圖取自何志勇臉書。
交通部前部長葉匡時日前在臉書透露，前國民黨發言人、新竹清華大學通識中心兼任助理教授何志勇有意競選新竹市長。何志勇在臉書上宣布「做最好的準備，全力以赴」，也期許2026年新竹是「藍白合示範區」，用二階段初選或民調方式選出最好的參選人。

何志勇辦公室、立達國際法律事務所日前舉辦「風城未來事 Next Hsinchu」城市沙龍，邀請專家學者討論交通議題。葉匡時於參加活動後在臉書宣布，「我台大政治系學弟，清華大學兼任助理教授何志勇，有意明年競選新竹市長」。

何志勇表示，2022年新竹「三腳督」，差點讓新竹市前副市長沈慧虹當選；2024總統大選三咖督，果然保送了賴清德總統執政。2026年新竹市長，唯一的大前提就是「藍白整合」，讓民進黨沒有當選可能。

何志勇表示，他期許2026年新竹可以是「藍白合示範區」，用二階段初選或民調方式，讓新竹市民可以選出最好的市長，如此藍白將形成良性競爭，有意成為選項的人越多越好。

何志勇預告，未來城市沙龍會一場接一場辦下去，透過討論市政議題，把市民的期望、城市問題解方都整理好，提供現在與未來的新竹縣市長、立委與議員們參考。他強調，不要問新竹為你做了什麼，而要問自己能夠為新竹實現那些夢想？

對於參選新竹市長？何志勇表示，「做最好的準備，全力以赴」，且「球來就打！」這是他的初衷。他會努力做到最好，也期盼有同志比我更好，讓真正能做事的人，引領新竹航向未來。

何志勇 藍白合 新竹
×

