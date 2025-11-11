綠縣市長初選登記首日 邱議瑩、林俊憲搶頭香

民進黨台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選昨起開放領表登記，參選高雄市長的立委邱議瑩搶頭香喊「我準備好了」，拚延續高雄市長陳其邁腳步；立委林俊憲自許「台南隊長」，盼成「桶箍」，彌補過去因議長跑票事件造成的分裂傷痕，整合黨內團結力量。

高雄市長部分，邱議瑩昨率先前往民進黨中央黨部登記，搶得頭香，她表示，趕在第一天領表登記，就是要向高雄市民宣告「我已經準備好了」。她在高雄求學、戀愛及結婚，也繼續事業的下半場，高雄給了她生命力和磨練；她了解過去高雄的苦痛，希望未來能跟著陳其邁的腳步，延續高雄榮光。

對於邱議瑩前天稱「支持國民黨高雄市長參選人柯志恩就是支持鄭麗文路線」，國民黨昨回應，是對地方多沒有信心、沒有能力論述政策的人，才想用無腦意識形態的方式來選舉？並反問邱議瑩：「可以先解釋大峽谷嗎？還是因為大峽谷被爆沒面子，民調拉不上來急了才扯意識形態？」

賴瑞隆預計今天上午登記，他期盼透過黨內良好的初選制度，產生最好的候選人；許智傑預計十三日上午前往登記，他自稱是「最大公約數」，自認比賴瑞隆更有機會贏過國民黨立委柯志恩；林岱樺則表示，高雄已走出派系決定，邁向市民做主時代，會在期限內登記。

台南市長部分，陳亭妃與林俊憲兩人原本都決定十二日登記初選，較勁意味濃厚，但林考量颱風因素，決定提前在昨天登記，並大陣仗率台南戰友助理組成的「加油團」高喊口號，搭配政策手牌，展現氣勢。

林俊憲指出，他擔心颱風若從嘉南地區登陸，威脅難以想像，因此先決定提早登記，救災優先，集合人力、物力嚴陣以待。他也自許「台南隊長」，盼成台南市的「桶箍」，彌補過去因議長跑票叛逃事件造成的分裂傷痕，盼整合黨內團結力量，贏得二○二六年地方大選。