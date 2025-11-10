張善政談2026連任「有信心」 藍、綠黨部主委這麼說

桃園市長張善政今在議會總質詢，被綠營議員詢問對連任是否有信心？張不假思索回應「一定要有」，這也是張善政面對2026年市長選舉話題，難得表態。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，張善政爭取連任沒有懸念，預計年底就會提名，民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香則說，綠營會找出最強、最適合的候選人，盡全力爭取市民支持。

張善政2022年代表國民黨參選桃園市長，當時以將近13萬票差距，擊敗民進黨對手、時任立委的鄭運鵬，讓國民黨重返桃園執政；張善政上任近3年，屢屢寫下戰功，不僅助攻揮出國民黨6席立委全壘打，今年「反惡罷」守住6藍委也有成，是藍營關鍵福將。

民進黨部分，包括正國會立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃世杰等人都被列為可能代表民進黨出戰張善政的人選。王義川近日動作頻頻，不僅在桃園高鐵站附近成立實體服務處，昨還到桃園市黨部開講，勾勒對於桃園市政的願景。

民進黨市議員黃瓊慧今在議會追問此話題，詢問張善政對競選連任的看法。張善政答詢說，王義川提出優先討論市政再決定人選是很好的出發點，希望要來競選桃園市長的民進黨朋友對市政要有一定了解和企圖心，桃園需要的是建設，而非意識形態。

張善政對連任表態，國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，張善政政績優異，藍營對他充滿信心，預估黨中央會將桃園市長列在第一波提名，盡早提名讓張善政能全力以赴專心市政，也有助於連任。不過，他也認為，所有選舉不到最後一刻都不能鬆懈，目前審慎樂觀，也將持續觀察民進黨的提名與布局。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香9月在賴清德總統下鄉座談時，提及希望黨中央能盡快決定2026年桃園市長選舉團隊戰力。綠營不少基層也反映希望能盡早布局推出人選。