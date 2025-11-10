快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

影／林俊憲登記台南市長黨內初選 期許彌補分裂贏得2026

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
有意參選2026台南市長的立委林俊憲，下午前往黨中央登記黨內初選。林俊憲受訪時表示，願意作為台南市最大團結的力量，把台南市過去分裂的傷痕彌補起來。黨內團結一致，驘得2026的大選。。記者黃義書／攝影
民進黨台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長的提名初選，今天（10日）至14日領表登記，角逐民進黨黨內提名、參選2026台南市長的立委林俊憲，下午前往黨中央登記黨內初選，由支持立委的助理所組成的加油團，前來助陣，高呼「台南最好林俊憲凍蒜、凍蒜、凍蒜」口號支持。民進黨中央組織部主任張志豪也前來迎接進入黨中央登記。

民進黨黨中央預計與另一位有意參選台南市長的立委的陳亭妃，於明年1月12日至17日舉行的初選民調，兩人對決正式進入關鍵階段。

就目前民進黨在台南市呼聲較高的的是前正國會成員陳亭妃，和賴清德子弟兵的林俊憲。而陳亭妃在多項民調中領先林俊憲與國民黨有意參選的立委謝龍介；陳亭妃在深耕多年、基層組織實力強大，「陸戰」實力不容小覷。

登記前，林俊憲受訪時就外傳主席賴清德介入黨內初一事表示，惡意的傳播很久了，甚至傳說會「沒收初選」，根本沒有初選等。但現在要辦理初選。林俊憲進一步表示，現在賴清德是總統、兼任黨主席，根本不可能介入民進黨的初選。

林俊憲表示，賴清德身為黨主席，不要說台南，任何一選區的初選，他都不會介入，這是他做事的原則，大家對主席要有信心。

面對對手陳亭妃的鄰近造勢，林俊憲表示，既然是選台南市長，整個台南市都是選區。最近到大台南就跑了好幾遍，沒有所謂是那一區是誰的地盤。

林俊憲說，對自己的期許是作為台南市最大團結的力量，作為台南隊長的任務，要把台南市過去分裂的傷痕彌補起來。黨內團結一致，贏得2026的大選。

角逐民進黨黨內提名、參選2026台南市長的立委林俊憲（右），下午前往黨中央登記黨內初選。民進黨中央組織部主任張志豪（左）也前來迎接進入黨中央登記。記者黃義書／攝影
角逐民進黨黨內提名、參選2026台南市長的立委林俊憲（中），下午前往黨中央登記黨內初選，由支持立委的助理所組成的加油團，前來助陣高呼「台南最好林俊憲凍蒜、凍蒜、凍蒜」口號支持。記者黃義書／攝影
