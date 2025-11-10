民眾黨盼明年3月前與國民黨談妥民調整合 周榆修：火車時間到就會開走
迎戰2026年直轄市及縣市長選舉，民進黨展開台南市、高雄市及嘉義縣等三縣市首長提名初選。民眾黨秘書長周榆修今天表示，民眾黨規劃在新北市、新竹市、嘉義市及宜蘭縣推出首長人選，希望能夠在明年3月以前與國民黨確定民調整合方式，「火車時間到了就會開走」。
周榆修中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，談及2026年直轄市及縣市議員選舉，他重申民眾黨戰略為一區一席，而現任議員享有連任優先。
外界關注國民黨主席鄭麗文上任，新北市長是否還有藍白合作空間。周榆修表示，民眾黨會做最好的準備，黨主席黃國昌也表達善意，只要民調輸給台北市副市長李四川，未來一定會盡全力支持對方，不過在此之前仍會按照既有步調，「我們不會等來等去、等到燈火闌珊處。」
周榆修說，黃國昌何時要推出政策、成立競選辦公室等，甚至是民眾黨要進行徵召等事宜，「我們自有一套往前推進的步驟」，希望在明年3月前與國民黨談妥民調進行方式，「在此之前，所有選舉進程一切往前走。」
周榆修說明，民眾黨在過程展現最大的誠意，但是也不代表會一直等來等去，「火車時間到了就會開走」，現在就是把該做的事情做好，同時也要考量在新北市議會成立黨團，「如果有母雞可以帶動，當然是一件很好的事情，我們會把相關考量放進來，就有機會可以繼續往下談。」
周榆修也提及，民眾黨立委林國成的責任區為台南市、高雄市與屏東縣，其中又以在屏東走動的頻率最高，顯見民眾黨在此還是有相關布局，再加上有意參選嘉義市長的立委張啓楷，「目前外界比較熟悉、有準備要選舉的縣市長人選就是二加一。」
此外，新竹市長高虹安目前處於停職狀態，外界也好奇是否有意代表民眾黨競逐連任。周榆修表示，大罷免投票結束以後，可以看出民意的走向，高虹安也很勤於地方走動，該參加的活動更沒有少過，「對於民眾黨而言，高虹安就是我們的首選，這個無庸置疑。」
