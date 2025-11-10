快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

影／遭民進黨初選立委圍剿 柯志恩：支持邱議瑩就是支持總統府養共諜嗎？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩表示，民進黨沒有臉說鄭麗文追思共諜，因為民進黨以轉型正儀之名，也追思不少共產黨員。記者徐白櫻／攝影
今天是民進黨高雄市長提名初選登記第一天，立委邱議瑩持續以鄭麗文言行猛攻國民黨對手柯志恩。柯志恩說，民進黨初選動不動就拿她蹭聲量，她已經習以為常，若依邱議瑩邏輯，她也可以說「支持邱議瑩就是支持總統府、國安局養共諜」；民進黨以轉型正義之名也追思不少共產黨員，到底是怎樣的雙重標準？

國民黨主席鄭麗文參加秋祭，追思對象包含共諜吳石遭外界關注。民進黨立委邱議瑩昨在臉書批評「支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」。立委柯志恩今早參加高科實中揭牌儀式，針對這兩天民進黨立委批評黨主席鄭麗文及她的言論表達立場。

柯志恩說，民進黨初選動不動拿柯志恩這三字贈聲量，她已經習以為常，不過若照邱議瑩的邏輯，支持柯志恩就是支持鄭麗文，她是否也可以說「支持邱議瑩就是支持總統府、國安局養共諜呢？」

柯志恩表示，鄭麗文已經講得非常清楚，當初只是單純紀念228政治受難者，有關主辦單位邀請函跟媒體的採訪通知不一樣，主辦單位應該說清楚。

柯說，以史觀來看，吳石百分百是顛覆中華民國政權的共諜，背叛跟忠誠之間要分得非常清楚。她認為民進黨沒有臉說鄭麗文追思共諜，因為民進黨以轉型正義之名，其實也追思不少共產黨員，這點到底是怎樣的雙重標準？過去的事情我們要過去，但是史實會說話，千萬不要因為政治操作來忽略未來一個真正的史實問題。

