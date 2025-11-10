影／參選高雄市長 林岱樺：用願景及政策和柯志恩PK
民進黨台南、高雄、嘉義縣市長初選於今天開放領表登記，民進黨立委林岱樺表示，將會在黨部規定的期限內完成登記，對高雄市的市政願景向市民報告，並提到高雄市已經走出派系決定，邁向市民做主的時代，不必再以派系思考高雄。
對於今天媒體報導，正國會大老陳茂松於上月29日中常會中，向身兼民進黨主席的賴清德總統請命，盼妥善處理助理費案，林岱樺回應目前正全力進行無罪答辯，對於雄檢荒腔走板的不法起訴、甚至對於有利證據的刻意漏列，她與律師團也已經在法院中呈現，助理費案需要朝野的共識才能解決，她對自己的清白有信心，以平常心看待。
針對媒體提問，其他初選參選人有提及「若支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」，初選若順利出線，會用相同的打法嗎？林岱樺回應，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，已經讓藍營炸鍋，有關史觀的鬥爭，國民黨自己要好好處理，她期待跟柯志恩委員在高雄的願景政策上去做競爭，在政策的部分比較PK，不落入意識形態的爭執才是高雄市民之福。至於會不會擔心賴清德的意志影響初選？林岱樺回應，總統的意志很清楚，在願景政策上去做競爭，在政策的部分比較PK，會有一個公平公正公開的初選，產生最符合民意的候選人。岡山大造勢已經證明了，高雄已經走出派系把持的時代，高雄已經走出了派系包山包海的時代，已經走進了市民作主的時代，高雄人的覺醒已經很明確，從派系的把持一直走到現在，已經進入到市民作主的時代了， 未來將用願景及政策和柯志恩PK，贏得高雄的勝選。
FB留言