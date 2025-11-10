快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

【重磅快評】南二都綠內戰 刀刀見骨或刀刀見屁股？

聯合報／ 主筆室
民進黨2026初選開戰，縣市長今起登記參選，民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）捉對廝殺台南市長，賴清德總統（中）是關鍵角色。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026初選開戰，縣市長今起登記參選，民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）捉對廝殺台南市長，賴清德總統（中）是關鍵角色。圖／聯合報系資料照片

民進黨2026初選開戰，縣市長今起登記參選，台南、高雄自家人廝殺激烈。賴清德總統曾語出驚人說，民進黨台南黨公職「卡撐（台語：屁股）有幾根毛，台南市民都知道，哪有條件說黑金？」民進黨初選內戰究竟是「刀刀見骨」或「刀刀見屁股」，外界都拭目以待。

台南、高雄號稱「掘地三尺綠油油」，近30年來，僅立法院長韓國瑜一度短暫突圍高雄，台南依舊是綠色碉堡，民進黨在南二都堪稱「堅若磐石」。但賴政府上任後民心思變，綠色銅牆鐵壁也開始出現裂縫，南二都選情相互連動，賴總統的意志貫穿戰局；賴總統的劇本已經寫好，只是不讓外界偷看，但兩位女將林岱樺、陳亭妃將是最大變數。

初選開戰前，賴主席上周中常會特別先下了三道軍令：一、扛起民進黨招牌，嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神；二、所有擬參選人不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑；三、提名競爭必須是正向且良性，嚴禁相互攻訐。

「賴三條」表面看似大公無私，實際卻像劍指特定對象。尤其是，林岱樺涉嫌詐領助理費、在岡山造勢場合公然民調教學、之前曾砲轟「政治干預司法、司法干預初選」；「賴三刀」宛如刀刀砍向林岱樺，說者有意、聽者更有心。

不只如此，正國會掌門人林佳龍日前號召派系要角力挺林岱樺，民進黨秘書長徐國勇竟出面勸阻，嚇得正國會黨公職王義川、卓冠廷緊急打退堂鼓，卓還發文道歉、王則強調不挺貪汙，正國會大轉彎。同樣競逐高雄市長寶座，立委邱議瑩獲得高雄市長陳其邁子弟兵同台支持，菊系立委賴瑞隆則邀請民進黨台南市黨部主委郭國文助講，看到對手有大咖「關愛的眼神」，難怪林岱樺在造勢晚會悲情哭訴：「天公伯啊！」

眼見高雄烽火連，林岱樺遍體鱗傷，台南捉對廝殺，陳亭妃更加「低調行事、高調挺賴」，因為她的對手正是賴總統嫡系愛將林俊憲，每逢賴總統下鄉台南，陳亭妃勢必在媒體前「黏牢牢」，要對「賴神本命區」的台南鄉親釋出全力信賴意涵，她還掛上「妃常信賴」看板、公開宣布「我也是賴系」，逢人就強調她相信總統一定會公平初選。

林俊憲3月出版新書，賴總統不但為該書寫序，更錄製短片明示「林俊憲已準備好了，要接續為台南的建設努力打拚」；丹娜絲颱風後台南勘災，賴總統對林俊憲多有讚譽，明顯親疏有別。多數民調呈現陳亭妃領先幅度不小，但她也不禁說，「如果民調差了17%還可以有變數，台南人怎麼看這局？」

南二都是難兄難弟，不只是因為目前非賴系參選人的民調暫居領先，卻選情艱困，還陸續爆發台南水災、光電弊案、高雄大峽谷、大坪頂柏油山等問題，廢土集團在南二都如入無人之地，南台灣「國在山河破」，民心思變其來有自。儘管陳其邁9月多次服下「震怒丸」，揚言不管藍綠什麼咖，一定嚴辦到底；至今約2個月，選民只看到民進黨什麼咖都出來參選，看不到檢調在南二都到底辦了什麼咖？

賴總統當年在黨內初選也曾被砍得遍體鱗傷，當時他公開呼籲前總統蔡英文：「請妳的網軍停止攻擊我。」民進黨初選刀刀見骨早已不是新聞，真正的重點是這些刀光劍影之下，是否會劈出見不得人的黑幕。如今南二都廝殺正酣，誰是真清廉、誰是假勤政，誰的「卡撐」有幾根毛，台南、高雄的選民都好奇。這一場「南二都內戰」，最後也許會見骨、見血、見真章。

