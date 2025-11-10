快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

聽新聞
0:00 / 0:00

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩今天搶頭香赴中央黨部登記高雄市長初選。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委邱議瑩今天搶頭香赴中央黨部登記高雄市長初選。記者黃婉婷／攝影

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委邱議瑩今天一早搶頭香領表，她細數自己在高雄求學、戀愛、結婚，繼續事業的下半場，高雄給了生命力和磨練，希望未來能跟著現任高雄市長陳其邁的腳步，延續高雄榮光，「我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

迎戰2026年地方選舉，民進黨縣市長必須初選的台南市、高雄市及嘉義縣，10日至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調。其中，高雄「4搶1」最為激烈，在地立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑輸贏「咬得很緊」，競爭空前激烈。

邱議瑩今天上午9時30分搶頭香登記。她說，選在今天登記，一方面是因為日子還不錯，也擔心明後天颱風來，選區可能會有災情產生，因此趕在第一天領表，也是要告訴所有高雄市民，「我已經準備好了」，未來希望能跟高雄一起進步，一起努力。

邱議瑩回憶，她在高雄求學、戀愛、結婚，也繼續事業的下半場，高雄給了她很多生命力，也給了磨練和經驗，她了解高雄過去的苦和傷痛，希望未來能跟著現任高雄市長陳其邁及前輩的腳步，讓高雄更進步，延續高雄榮光。

由於4名參選人都打出「陳其邁牌」，許智傑今也強調他是高雄最大公約數。邱議瑩說，大家都在高雄這塊土地上努力、擔任多屆立委，對高雄都有深刻了解，誰能真正整合地方、派系及所有支持力量，再將最後結果交由市民決定，「兄弟登山，大家一起努力」。

結束受訪後，邱議瑩隨即前往民進黨中央黨部領表登記，約10分鐘就完成所有手續。她說，首度到中央黨部辦理初選登記，代表自己的人生又往前跨進了新的一頁，未來要持續不斷努力，讓高雄變得更好，讓國際看見高雄的美與城市力量。

邱議瑩確定登記日期後，賴瑞隆隨即於今天宣布明天上午10時15分領表，許智傑預計13日上午，林岱樺則未鬆口，僅稱「期限內登記」。

邱議瑩 民進黨

延伸閱讀

稱台灣面臨價值選擇 邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

邱議瑩拚了！ 首場初選造勢活動15日從本命區旗山出發

相關新聞

林俊憲搶先登記綠台南市長初選 自稱「台南隊長」盼彌補議長跑票傷痕

民進黨台南市長上演立委陳亭妃與林俊憲的「妃憲之戰」，原本兩人都決定12日登記初選，但林俊憲考量颱風因素，決定提前在今天登...

影／林俊憲登記台南市長黨內初選 期許彌補分裂贏得2026

民進黨台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長的提名初選，今天（10日）至14日領表登記，角逐民進黨黨內提名、參選2026台...

民眾黨盼明年3月前與國民黨談妥民調整合 周榆修：火車時間到就會開走

迎戰2026年直轄市及縣市長選舉，民進黨展開台南市、高雄市及嘉義縣等三縣市首長提名初選。民眾黨秘書長周榆修今天表示，民眾...

影／遭民進黨初選立委圍剿 柯志恩：支持邱議瑩就是支持總統府養共諜嗎？

今天是民進黨高雄市長提名初選登記第一天，立委邱議瑩持續以鄭麗文言行猛攻國民黨對手柯志恩。柯志恩說，民進黨初選動不動就拿她...

影／參選高雄市長 林岱樺：用願景及政策和柯志恩PK

民進黨台南、高雄、嘉義縣市長初選於今天開放領表登記，民進黨立委林岱樺表示，將會在黨部規定的期限內完成登記，對高雄市的市政...

【重磅快評】南二都綠內戰 刀刀見骨或刀刀見屁股？

民進黨2026初選開戰，縣市長今起登記參選，台南、高雄自家人廝殺激烈。賴清德總統曾語出驚人說，民進黨台南黨公職「卡撐（台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。