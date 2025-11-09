初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨2026高雄市長提名初選明天起登記，立委邱議瑩將搶頭香，今天批評國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思共諜吳石是向權威致敬，「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」。許智傑、賴瑞隆也陸續助攻，質疑鄭麗文親共、親中，影響台美關係。對此，柯志恩未回應。

民進黨高雄市長初選將從11月10日至14日開放領表登記，明年1月12日至17日進行電話民調，邱議瑩將在10日上午9時30分前往中央黨部登記參選，許智傑預計13日登記，林岱樺與賴瑞隆時間尚未確定。

國民黨黨主席鄭麗文昨出席統派團體主辦的秋祭儀式，追思對象包含當年中共在台情報人員吳石。邱議瑩表示，蔡英文前往柏林自由會議推動民主外交，蕭美琴副總統首次在歐洲議會發表演說，然而同一時間，鄭麗文卻出席活動，追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜；三件事可看出台灣兩條路線分明，一條與世界同行，一條向威權致敬。

邱議瑩說，國民黨唱和中共極權、背棄民主，而高雄市長參選人柯志恩，再度擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，選擇與中共路線唱和，已是不爭事實，「支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」。

外傳鄭麗文近期可能會跟AIT（美國在台協會）會談，涉及國民黨對於美國的軍事採購案立場。立委許智傑說，新任國民黨主席鄭麗文認為俄國是民主國家等言論，不僅國內外、甚至在國民黨內，也有許多同志表示質疑，希望鄭主席可以強烈表達愛國、愛台灣的立場，不要只想跟中共合作，亂了方寸。

立委賴瑞隆說，國民黨主席鄭麗文親共親中的言行，包括反對台灣軍購而被美國關切，所以美國AIT約談鄭，希望了解國民黨態度是否愈來愈親共親中，這會影響台美關係。特別國民黨是國會最大黨，若持續杯葛國防預算，會讓美國與日本懷疑台灣自我防衛決心，國民黨要慎思，不要因親共親中傷害台美關係、傷害台灣最大利益。