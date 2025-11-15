快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

季連成視察馬太鞍溪災區 要求涵管便道10天內通車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院政務委員季連成天到花蓮光復馬太鞍溪視察，要求加寬、加深導水槽，涵管便道10天內通車。記者王燕華／攝影
行政院政務委員季連成天到花蓮光復馬太鞍溪視察，要求加寬、加深導水槽，涵管便道10天內通車。記者王燕華／攝影

行政院政務委員季連成在光復災後復原工作受好評，今天再到花蓮萬榮、鳳林，視察鳳凰颱風期間遭馬太鞍溪水溢淹的災區。季連成表示，將比照光復補助，馬太鞍溪左岸會興建600公尺長的大堤保護村落，涵管便道還在搶修，他要求10天內搶通。

鳳凰颱風大雨及馬太鞍溪上游13日生成3號堰塞湖溢流，兩度造成馬太鞍溪溢淹萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，數十房舍受損，上百公頃道路、農田遭大小石塊與沙土積埋。季連成與政院顧問李孟諺等人今天勘災，了解災後復原情況。

萬榮鄉截至目前統計31戶受損，其中19戶為有門牌住戶，另12戶為工寮，鳳林鎮也有48戶受災。明利村長林萬成反映，希望先將災區清理好，才能評估家戶受損狀況。

季連成也到馬太鞍溪堤防聽取水利署簡報，署長林元鵬說，明利社區過去不是高風險致災範圍，有天然高崁，所以沒設堤防，在有限能量下優先處理高風險區域，但是堰塞湖洪災後河道淤積，鳳凰颱風流大量又是泥流，造成一次淤積5到6公尺全面溢流。

他表示，正將臨時性土堤加高，再以鼎塊保護，並在河道中央挖掘3公里長的導水槽，將流路控制在中間，這在光復經驗效果非常好；疏浚工作也會持續，每天最多可挖10萬立方公尺。中長期在左岸從馬太鞍溪便橋往上游延建600公尺導流堤防，預計高6到8公尺，寬300公尺。

季連成表示，受災戶將納入比照光復給予補助，減輕災民壓力，國軍也投入，只要道路搶通，就會進駐清理家屋，讓居民回家。

水利署預計施作約6公尺寬、5公尺深的導水槽，他要求「能寬就盡量寬」，至於涵管便道在鳳凰颱風來臨前就預警性封閉，還在搶修，要求10天內恢復通車。

林業及自然保育署持續監測上游堰塞湖，舊堰塞湖水量降至33.7萬噸，溢流口左岸仍堆積約1億立方公尺土砂，若再有地震或豪雨，仍有可能邊坡滑動阻塞河道的風險。

13日新生成的3號堰塞湖，當天溢流後蓄水量減至15萬噸，若於1小時內潰決可能產生每秒80 立方公尺洪峰，下游大馬堤防及馬太鞍溪橋水位分別上升約9及11公分，因水利署已完成防堵措施，不會再流入明利村。

行政院政務委員季連成（中）今天到花蓮光復馬太鞍溪視察，要求加寬、加深導水槽，涵管便道10天內通車。記者王燕華／攝影
行政院政務委員季連成（中）今天到花蓮光復馬太鞍溪視察，要求加寬、加深導水槽，涵管便道10天內通車。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮鄉明利村因馬太鞍溪水溢流，造成家戶被大小石塊、土沙淹埋，災情慘重。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮鄉明利村因馬太鞍溪水溢流，造成家戶被大小石塊、土沙淹埋，災情慘重。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮鄉明利村因馬太鞍溪水溢流，造成家戶被大小石塊、土沙淹埋，災情慘重。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮鄉明利村因馬太鞍溪水溢流，造成家戶被大小石塊、土沙淹埋，災情慘重。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮鄉明利村因馬太鞍溪水溢流，造成家戶被大小石塊、土沙淹埋，災情慘重。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮鄉明利村因馬太鞍溪水溢流，造成家戶被大小石塊、土沙淹埋，災情慘重。記者王燕華／攝影

鳳凰颱風 馬太鞍溪 季連成
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

花蓮光復救災協調官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

要國軍挖墳？花蓮縣府澄清與季連成無此對話

曾發願20天內完成救災 季連成赴花蓮看見2大震驚

相關新聞

季連成視察馬太鞍溪災區 要求涵管便道10天內通車

行政院政務委員季連成在光復災後復原工作受好評，今天再到花蓮萬榮、鳳林，視察鳳凰颱風期間遭馬太鞍溪水溢淹的災區。季連成表示...

廣角鏡／國軍進村清淤 花蓮災民返家

鳳凰颱風日前挾大雨來襲，造成花蓮馬太鞍溪水暴漲，大水湧入萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，造成道路被土石掩埋，數十家戶受損，台...

台東卑南溪水覆蓋工程修復7成 颱風又毀3成…縣府今進場修復

鳳凰颱風帶來豪雨，使卑南溪河道「水覆蓋」工程原本已修復7成，再次被暴漲溪水沖毀3成，環保局今天出動機具搶修，力求減少揚塵...

宜蘭暴雨釀災 國民黨議會黨團呼籲中央、地方調高補助幫幫災民

鳳凰颱風及東北季風共伴效應，在宜蘭降下暴雨造成嚴重水患，多個鄉鎮大規模淹水，光是蘇澳就多達3200戶受災。國民黨縣議會黨...

宜蘭泉月樓行館超狂防水一夕爆紅 縣府證實有違建、農地未農用遭裁罰

宜蘭冬山鄉泉月樓行館在日前鳳凰颱風帶來大雨時，因防水閘門有效阻水，成為汪洋中一片乾爽、平靜的小島，在網路瞬間爆紅，但也傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。