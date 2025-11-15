季連成視察馬太鞍溪災區 要求涵管便道10天內通車

行政院政務委員季連成在光復災後復原工作受好評，今天再到花蓮萬榮、鳳林，視察鳳凰颱風期間遭馬太鞍溪水溢淹的災區。季連成表示，將比照光復補助，馬太鞍溪左岸會興建600公尺長的大堤保護村落，涵管便道還在搶修，他要求10天內搶通。

鳳凰颱風大雨及馬太鞍溪上游13日生成3號堰塞湖溢流，兩度造成馬太鞍溪溢淹萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，數十房舍受損，上百公頃道路、農田遭大小石塊與沙土積埋。季連成與政院顧問李孟諺等人今天勘災，了解災後復原情況。

萬榮鄉截至目前統計31戶受損，其中19戶為有門牌住戶，另12戶為工寮，鳳林鎮也有48戶受災。明利村長林萬成反映，希望先將災區清理好，才能評估家戶受損狀況。

季連成也到馬太鞍溪堤防聽取水利署簡報，署長林元鵬說，明利社區過去不是高風險致災範圍，有天然高崁，所以沒設堤防，在有限能量下優先處理高風險區域，但是堰塞湖洪災後河道淤積，鳳凰颱風流大量又是泥流，造成一次淤積5到6公尺全面溢流。

他表示，正將臨時性土堤加高，再以鼎塊保護，並在河道中央挖掘3公里長的導水槽，將流路控制在中間，這在光復經驗效果非常好；疏浚工作也會持續，每天最多可挖10萬立方公尺。中長期在左岸從馬太鞍溪便橋往上游延建600公尺導流堤防，預計高6到8公尺，寬300公尺。

季連成表示，受災戶將納入比照光復給予補助，減輕災民壓力，國軍也投入，只要道路搶通，就會進駐清理家屋，讓居民回家。

水利署預計施作約6公尺寬、5公尺深的導水槽，他要求「能寬就盡量寬」，至於涵管便道在鳳凰颱風來臨前就預警性封閉，還在搶修，要求10天內恢復通車。

林業及自然保育署持續監測上游堰塞湖，舊堰塞湖水量降至33.7萬噸，溢流口左岸仍堆積約1億立方公尺土砂，若再有地震或豪雨，仍有可能邊坡滑動阻塞河道的風險。

13日新生成的3號堰塞湖，當天溢流後蓄水量減至15萬噸，若於1小時內潰決可能產生每秒80 立方公尺洪峰，下游大馬堤防及馬太鞍溪橋水位分別上升約9及11公分，因水利署已完成防堵措施，不會再流入明利村。