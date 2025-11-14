快訊

台東卑南溪水覆蓋工程修復7成 颱風又毀3成…縣府今進場修復

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
鳳凰颱風帶來豪雨，使卑南溪河道「水覆蓋」工程原本已修復7成，再次被暴漲溪水沖毀3成。圖／台東縣政府提供
鳳凰颱風帶來豪雨，使卑南溪河道「水覆蓋」工程原本已修復7成，再次被暴漲溪水沖毀3成。圖／台東縣政府提供

鳳凰颱風帶來豪雨，使卑南溪河道「水覆蓋」工程原本已修復7成，再次被暴漲溪水沖毀3成，環保局今天出動機具搶修，力求減少揚塵對民眾生活的影響。縣府也呼籲民眾面對揚塵採取防護措施。

環保局指出，卑南溪河床揚塵問題，難以完全避免，為減緩影響，縣府除與第8河川分署合作進行水覆蓋工程，也同步施作綠覆蓋、建立預警監測機制，並組成聯合防制小組，積極防治，提升河川及城市的共存韌性。

根據近年環保局觀測資料顯示，當水覆蓋修復率達7成時，可將揚塵機率從5成降低至約2成，顯示修復工作對抑制揚塵發揮相當成效，不過，原本修復7成的工程，日前鳳凰颱風帶來豪雨，再次沖毀3成面積。

眼看東北季風將來，縣府面臨挑戰，今天出動機具進行搶修，期望有效降低裸露河床揚塵問題，力求減少揚塵對民眾生活的影響。縣府強調持續投入工程與監測。

張姓市民表示，每逢乾旱或颱風過後，空氣裡揚塵就很明顯，希望縣府能更快速修復，減少對生活的影響。另林姓民說，「水覆蓋工程對我們呼吸道健康很重要，希望未來能加強監測和預防措施，讓河川更韌性，也讓大家安心」。

議員吳景槐表示，台東風飛沙嚴重，導致過敏氣喘病患增加，目前縣府的水覆蓋工法，治標不治本，建議可以嘗試在卑南溪試辦將河床挖深1米高河道並將砂石撥往兩側河堤。

環保局今天出動機具至卑南溪搶修水覆蓋，力求減少揚塵對民眾生活的影響。圖／台東縣政府提供
環保局今天出動機具至卑南溪搶修水覆蓋，力求減少揚塵對民眾生活的影響。圖／台東縣政府提供

