1144名兵力挺進蘇澳 TAK套件建立救災共同圖像

中央社／ 台北14日電

受颱風鳳凰外圍環流和東北季風影響，造成宜蘭蘇澳地區多處災情，陸軍司令部表示，今天各作戰區共派遣約1144名兵力，無人機及各型車輛等19項、346件裝備執行任務。同時運用部隊覺知應用套件（TAK）建立救災共同圖像，及整合地方政府及警、消單位災情資訊，共同提升整體救災效能。

陸軍司令部下午發布新聞稿指出，受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，宜花地區傳出多處災情，負責東部、北部地區作戰及救災的第2、3作戰區持續協助地方政府執行災後復原，負責南部、中部作戰及救災的第4、5作戰區則跨區增援專業部隊馳援救災任務；今天各作戰區共派遣約1144人次、無人機及各型車輛等19項、346件裝備執行任務，全力投入災後復原，協助民眾恢復正常生活。

陸軍表示，第3作戰區持續協助蘇澳地區民眾清除淤泥及廢棄物，並派遣化學兵部隊針對受災地區實施環境消毒，維護環境衛生安全；另因應花蓮地區災情，第4、5作戰區跨區增援工兵專業部隊，趕赴花蓮地區馳援救災工作，全力協助受災民眾恢復家園。

陸軍提到，已於花蓮地區開設救災前進指揮所，透過運用部隊覺知應用套件（TAK），建立救災共同圖像，以及整合地方政府應變中心及警、消單位災情資訊，共同提升整體救災效能。

第3作戰區發布新聞稿表示，截至今天中午，已完成1247戶受災民宅清理作業，主要道路清淤與地下室積水排除也進入最後階段。

鳳凰颱風 蘇澳
udn討論區

0 則留言
